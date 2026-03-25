El reality de Panamericana TV, ‘La Granja VIP Perú’, dio un giro radical tras confirmarse la baja definitiva de Celine Aguirre, quien se vio obligada a abandonar la competencia el pasado lunes 23 de marzo. La salida de la actriz de 54 años ocurre en un momento crítico, coincidiendo con una reciente polémica pública que la mantuvo en el ojo de la tormenta y una crisis de salud que requirió su hospitalización inmediata. Ante este escenario, los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi anunciaron que el vacío dejado por la artista no quedará libre, confirmando el ingreso de un nuevo y mediático rostro para alterar la convivencia de los 15 participantes que siguen en carrera. Esta sorpresiva sustitución promete no solo cubrir la vacante, sino también reavivar viejas rencillas personales que podrían quebrar la estabilidad dentro del programa.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DETRÁS DE LA SALIDA DE CELINE AGUIRRE?

La permanencia de la hermana de Marisol Aguirre llegó a su fin debido a una crisis de salud que se manifestó con una descompensación severa el domingo 22 de marzo, situación que se presentó poco después de que la actriz tuviera que ofrecer disculpas por comentarios desafortunados sobre los ciudadanos de Chincha.

Según el reporte médico compartido por la conducción del programa, la participante padece de traqueítis aguda, una inflamación que le generaba ataques de tos incontrolables y que requiere tratamiento hospitalario con vía intravenosa.

Aunque la actriz manifestó desde la clínica su deseo de continuar en la lucha, los especialistas determinaron que su retorno al campo era inviable, dejando a sus compañeros, especialmente a Mónica Torres, profundamente conmovidos por su retiro forzoso, según informa La República.

¿QUIÉN ASUMIÓ EL LUGAR DEJADO EN LA COMPETENCIA?

La vacante fue ocupada por Melissa Klug, cuya entrada se hizo oficial el último martes 24 de marzo. La empresaria, conocida como la ‘Blanca de Chucuito’, no llega sola al entorno de convivencia, pues se reencuentra con su hija Samahara Lobatón en un momento de gran carga emotiva. No obstante, su incorporación añade una dosis de suspenso al show, ya que ahora deberá compartir el espacio cotidiano con figuras de su pasado personal y mediático, transformando la dinámica de supervivencia en un escenario de posibles confrontaciones.

¿CÓMO REACCIONARON LOS DEMÁS INTEGRANTES ANTE EL NUEVO INGRESO?

El recibimiento de la nueva inquilina generó respuestas divididas entre los participantes. Mientras que Samahara Lobatón celebró con euforia el arribo de su madre, otros mantuvieron una distancia notable.

Diego Chávarri, antigua pareja de Klug, optó por una actitud de aparente calma, aunque recibió comentarios sarcásticos de Melissa sobre su supuesto nerviosismo. Por otro lado, Pamela López prefirió el desapego total, asegurando que no tiene un vínculo previo con la recién llegada y que su enfoque está estrictamente en la estrategia del juego, dejando en el aire si la convivencia forzada logrará limar las asperezas que ambas arrastran desde fuera del programa.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.