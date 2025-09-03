El inicio de septiembre no solo trae consigo la cercanía de la primavera en Chile, sino también el segundo ajuste horario del año en Chile. El primero se realizó el pasado 6 de abril, cuando los relojes se atrasaron una hora para dar inicio al horario de invierno. Ahora, corresponde aplicar una nueva modificación que pondrá fin a ese periodo, dando paso a la temporada de verano, en la que se aprovecha una mayor cantidad de luz natural.

Este cambio genera dudas en la ciudadanía, principalmente sobre la fecha exacta, qué hacer con los relojes y en qué regiones aplicará la medida, ya que no todo el país deberá modificar su hora oficial. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES EL CAMBIO DE HORARIO Y QUÉ SE DEBE HACER CON LOS RELOJES?

El ajuste se concretará el sábado 6 de septiembre de 2025. Ese día, cuando el reloj marque las 23:59 horas, se deberá adelantar 60 minutos, por lo que pasará directamente a la 01:00 del domingo.

En el caso de Isla de Pascua y del archipiélago Salas y Gómez, el proceso se efectuará en la misma fecha, pero a las 22:00 horas locales.

(Fuente: iStock) / Daniel Balakov

Cabe destacar que:

Dispositivos como celulares, computadores y relojes inteligentes que estén conectados a Internet modificarán la hora de forma automática.

Los equipos analógicos o sin configuración digital deberán ajustarse manualmente.

Para verificar la hora oficial en todo momento, la Armada de Chile mantiene disponible la plataforma Hora Oficial, donde se muestra la hora exacta según cada territorio.

(Fuente: iStock)

¿QUÉ ZONAS SERÁN AFECTADAS Y CUÁLES NO?

El horario de verano rige en la mayor parte de Chile continental. Sin embargo, existen tres excepciones:

La Región de Magallanes.

La Antártica Chilena.

La Región de Aysén.

Magallanes y la Antártica se mantienen con horario de verano permanente desde 2016. En el caso de Aysén, recién este 2025 la región decidió no sumarse al cambio, luego de una consulta ciudadana en la que el 94% de los habitantes votó por conservar la misma hora durante todo el año.

(Fuente: iStock)

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS SOBRE ESTE CAMBIO?

El cronobiólogo John Ewer, académico de la Universidad de Valparaíso, cuestionó la utilidad de este ajuste, ya que “empíricamente no genera ahorro de energía (eléctrica)”. A su juicio, este tipo de modificaciones horarias conlleva efectos negativos en la salud y en el bienestar psicológico de las personas.

Aunque reconoció que el horario de verano se adapta mejor al ritmo circadiano de la población, advirtió que el constante cambio de huso horario provoca alteraciones que no siempre son fáciles de sobrellevar, según informa la plataforma web La Tercera.

¿CÓMO ADAPTAR EL ORGANISMO AL NUEVO HORARIO?

De acuerdo con la psicóloga Sonia Muñoz, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lo ideal es preparar al organismo con anticipación. Algunas de sus recomendaciones son:

Modificar las rutinas de sueño y alimentación al menos una semana antes.

Entender que la adaptación suele tardar entre dos y tres semanas, dependiendo de la edad y las actividades de cada persona.

En el caso de los niños, realizar el proceso de manera gradual, ya que la exposición a la luz natural influye de manera más marcada en sus ciclos de descanso.

La especialista además señaló que el aumento de horas de oscuridad y la disminución de luz solar pueden repercutir en el estado de ánimo y en los niveles de energía, factores que deben ser monitoreados para evitar problemas de concentración y desmotivación.