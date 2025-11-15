Chile vivirá una jornada histórica este domingo 16 de noviembre, cuando más de 15 millones de ciudadanos acudan nuevamente a las urnas para elegir al sucesor del presidente izquierdista Gabriel Boric. De esta manera, por primera vez el voto será obligatorio, por lo que será fundamental que los electores lleven su cédula de identidad física o pasaporte para que elijan entre los ochos candidatos presidenciales. Así, quienes no puedan votar este fin de semana, deberán esperar a ser citados por el Juzgado de Policía Local después de los comicios, a fin de presentar la documentación que acredite su inasistencia. En ese contexto, el Servicio Electoral de Chile (Servel) anunció que existen miles de chilenos en el exterior que participarán de estas elecciones. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ EL VOTO EN EL EXTERIOR PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025?

El Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que 160 935 chilenos residentes en el extranjero, distribuidos en 427 mesas y 119 locales de votación en 64 países, se encuentran inscritos en el padrón electoral, por lo que deberán acercarse a las urnas este domingo 16 de noviembre para participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 (eventual segunda vuelta 14 de diciembre). A pesar de que la participación de este grupo es fundamental en estas elecciones, según leyes nacionales, el voto no es obligatorio.

Es importante mencionar que, en esta ocasión, no se habilitó el voto electrónico ni el voto anticipado. Por ello, los chilenos residentes en el extranjero deberán acudir presencialmente al local de votación asignado por el Servel, ubicado en su mayoría en sedes diplomáticas y consulares de los países. En el caso de las personas que hayan salido del país por un periodo corto, pero que figuren en el padrón electoral como votantes en territorio nacional, están obligadas a presentar las excusas correspondientes por no participar en el proceso de votación obligatorio y evitar sanciones.

¿EN QUÉ LUGAR VOTAR EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2025 EN CHILE?

Este domingo 16 de noviembre, millones de ciudadanos deberán acudir a las urnas para votar por su próximo presidente de la República, diputados y senadores. Sin embargo, en caso de que los chilenos no acudan a sufragar enfrentarán una multa que oscila entre 0,5 y 1,5 UTM. En cambio, los extranjeros y los chilenos residentes en el extranjero que estén habilitados para sufragar no estarán sujetos a esta sanción. Así, las mesas de votación estarán disponibles desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Por su parte, el Servel puso a disposición del elector una plataforma que permite consultar la mesa y local de votación en simples pasos:

Ingresa al sitio oficial del Servel a través de este ENLACE.

Escribe el número de tu RUT sin puntos ni guion.

Marcar la casilla de verificación “Captcha” para conocer los datos electorales.

