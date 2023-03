La relación de Gerard Piqué y Shakira llegó a su final hace ya varios meses, sin embargo; la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía, no deja de ser seguida por los paparazzis en su natal España. Todo indica que las historias, especulaciones, rumores y notas sobre la joven pareja parecen intrigar a más de uno, razón por la que continúan dando que hablar.

El español ha intentado dar a conocer el alcance de sus nuevos proyectos, tras retirarse del mundo del fútbol, impulsando más que nunca la Kings League. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por resaltar en otros campos, parece seguir llamando la atención de la prensa no por su desempeño sino por su actual relación con Clara Chía.

Para fortuna del exdeportista, el proyecto antes mencionado ‘Kings League’ ha logrado captar un gran número de espectadores en su final, la cual se realizó el domingo 26 de marzo. Lo que llamó la atención en aquella ocasión fue que Clara Chía no asistió al esperado evento. Según los paparazzis, la joven podría no haber asistido para no cruzarse con los hijos de Piqué o al intentar ocultar algunos ‘retoques’ que se realizó recientemente.

Es así, que la prensa informa que recibió algunos reportes que señalaban que Clara Chía se había realizado cirugías en el rostro, los paparazzis intentaron captarla saliendo del centro especializado pero no lo lograron.

Luego, la prensa logró captar a la pareja ingresando a un restaurante especializado en sushi y durante toda la interacción Clara Chía se cubría el rostro. Este comportamiento logró aumentar las sospechas de los paparazzis quieenes tuvieron un especial empeño en enfocarla. Los rumores de las cirugías se hicieron más cuando se vio a Piqué ayudándola a cubrirse el rostro con una sombrilla al retirarse del restaurante junto a ella.

Según el paparazzi Jordi Martin, Clara Chía se habría sometido a procedimientos quirúrgicos, es decir le habrían realizado algunas cirugías en el rostro. Asimismo, Marti indicó sobre el comportamiento de Chía: “Como si Clarita fuera toda una estrella de Hollywood, Piqué evitó a toda costa que se viera su rostro, y con un paraguas la cubrió hasta subirse al coche (...) Algunos dicen que se hizo los labios, otros que la nariz”

Tras haber comentado su teoría para el comportamiento de la joven pareja, el periodista no dudó en añadir a su discurso, lo siguiente: “Cuando una famosa se tapa, evita o se esconde es porque realmente está ocultando algo importante”.

Finalmente, recalcamos que estas fueron las manifestaciones de la prensa local, especialmente las declaraciones de Jordi Martin en un informe hecho para el programa ‘El Gorfo y la Flaca’ de Univisión.