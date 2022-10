La banda británica Coldplay ofrecerá conciertos en vivo en Argentina los días 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre, y cómo ya ha ocurrido en Lima, y en otras partes de la región latinoamericana, los boletos son de las primeras cosas en agotarse al momento de querer disfrutar del día espectáculo que ofrecerá Chris Martin. A partir de ello es que nacen los Infinity Tickets.

Es por ello que en esta nota te contaremos detalles acerca de este tipo de entradas, además de cuando y donde poder adquirirlas para que así disfrutes del concierto de Coldplay en Argentina; entre otra importante información.

QUÉ SON LOS INFINITY TICKETS

Los Infinity Tickets son unos boletos especiales para asistir a los conciertos de Coldplay. Cuestan el equivalente a solo 20 dólares, unos 2800 pesos, y están restringidas a un máximo de dos entradas por comprador.

Cabe precisar que, en este caso, la ubicación de estos boletos se asignará de manera aleatoria, y pueden incluir asientos con vista limitada, asientos de nivel inferior y superior, así como el campo. Las ubicaciones exactas se revelarán cuando los fanáticos recojan sus boletos en la taquilla del lugar el día del espectáculo.

CUÁNDO Y DÓNDE COMPRAR LOS INFINITY TICKETS A 2.800 PESOS DEL CONCIERTO DE COLDPLAY

Según información recogida de medios de comunicación argentinos, los Infinity Tickets saldrán a la venta el viernes 21 de octubre a las 10 horas.

Este tipo de entrada para el concierto de Coldplay podrán ser adquiridas en dos unidades por comprador para cualquiera de los diez shows.

Los Infinity Tickets podrán conseguirse a través de https://www.allaccess.com.ar/event/coldplay.

Se recomienda registrarse en la pagina antes de realizar la compra para evitar retrasos.

QUÉ ES COLDPLAY

Coldplay es una banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996. La banda está integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Es uno de los grupos más relevantes de la década de los 2000, los 2010, y en la actualidad.

Recientemente, Coldplay viene realizando una gira internacional llamada “Music of the Spheres World Tour” en donde varios países de Latinoamérica están incluidos y donde presenta sus temas más conocidos en conciertos que han sido reconocidos por varios de sus asistentes como “mágicos”.

Como banda, Coldplay ha vendido internacionalmente más de 100 millones de copias a lo largo de su carrera, además, tienen la tradición de dar 10 % de sus ingresos anuales como banda a organizaciones caritativas.

QUIÉN ES CHRIS MARTIN

Christopher Anthony John Martin, más conocido como Chris Martin, es un cantante, músico, compositor, productor discográfico, activista social y filántropo británico. Es reconocido por ser fundador y vocalista principal de la banda británica Coldplay.

Chris Martin alcanzó la fama mundial con el lanzamiento del sencillo “Yellow” en el año 2000, una canción que también le valió a la banda su primera nominación al Premio Grammy por Mejor Canción de Rock. También obtuvieron aclamación de la crítica y varios elogios por sus álbumes subsiguientes, incluyendo A Rush of Blood to the Head y Viva la Vida, ganando un premio Brit por el primero y el premio Grammy por ambos.

Los seguidores más fervorosos de Chris Martin conocen la humildad que tiene este cantante con su público, ya que en más de una ocasión no le han importado los límites de seguridad y se ha acercado muy cerca a quienes lo admiran. Por ello también su participación como activista de diversas causas, entre ellas, la lucha contra el hambre del mundo.