Este domingo 2 de febrero, se vivió una de las noches más emocionantes por la entrega de los Premios Grammy 2025, donde reunió a los productores y artistas más influyentes del último año. Sin embargo, un hecho no pasó desapercibido por los presentes y el público en las redes sociales debido a un desafortunado comentario que realizó el comediante Trevor Noah, quien se encargó de llevar la presentación en la gala, al nombrar a Shakira, mientras realizaba la introducción a los famosos. Esta mal broma generó la indignación de numerosos colombianos que no dudaron en explotar en las distintas plataformas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ POLÉMICO COMENTARIO REALIZÓ TREVOR NOAH SOBRE SHAKIRA EN LOS PREMIOS GRAMMY 2025?

Durante la premiación en los Grammys 2025, una de las galardonadas fue Shakira, quien ganó en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino con ‘Las mujeres ya no lloran’, pero, quien se robó el protagonismo de la noche fue Trevor Noah, quien se encargó de realizar una presentación a fin de aliviar la tensión que se vivía en la ceremonia que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El sudafricano no tuvo otra mejor idea que, fiel a su estilo, hacer una desagradable broma con la barranquillera vinculando su nacionalidad con la ilegalidad.

Trevor Noah realizó un polémico comentario al nombrar a Shakira, mientras realizaba la introducción a los famosos en los Grammys 2025.

“¡Shakira está en la casa gente! ¡Lo más grande que ha dado Colombia, que no es delito grave!”, fue el polémico comentario que realizó el comediante. Este desafortunada broma no pasó desapercibido por los ciudadanos colombianos y latinoamericanos, quienes expresaron su malestar debido a la persecución que sufren miles de connacionales ilegales por las fuertes medidas migratorias que impuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Incluso, recientemente hubo una tensión diplomática entre el mandatario norteamericano y Petro, ya que el gobierno colombiano no aceptó el ingreso de aviones de las Fuerzas Armadas estadounidenses con inmigrantes nacionales.

¿CÓMO REACCIONÓ SHAKIRA TRAS EL OFENSIVO COMENTARIO DE TREVOR NOAH?

El irónico comentario que realizó Trevor Noah lo hizo en un recinto donde no solo se encontraba la artista, sino que estaba acompañada con sus menores hijos. Aunque, en esta oportunidad, no se pudo ver la reacción de la interprete de Waka Waka tras el desafortunado comentario del comediante, lo cierto es que al subir al escenario minutos después a recibir su premio a Mejor Álbum de Pop Latino, la expareja de Pique mandó un mensaje con mucho valor y reconocimiento a todos los inmigrantes, provocando aplausos entre los presentes.

“¡Esto es increíble, muchas gracias a todos! ¡Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes! En este país ustedes son queridos y valorados, y siempre lucharé con ustedes. Y todas las mujeres que trabajan muy duro para sostener a sus familias...¡Ustedes son las verdaderas lobas! ¡Esto también es para ustedes! Y quiero compartir este premio con Milan y Sasha por estar aquí conmigo, estoy orgullosa de ustedes, gracias por apoyarme. Los amo”, expresó muy decidida Shakira, quien recibió la ovación y admiración en las redes sociales por su fuerte mensaje.

¿QUÉ DIJERON EN LAS REDES SOCIALES POR EL MAL COMENTARIO DE TREVOR NOAH?

Tras el polémico comentario de Trevor Noah en contra de los migrante colombianos en Estados Unidos, las redes sociales no se hicieron esperar para expresar su molestia, quienes solicitaron al comediante que se pronuncie sobre esta pésima broma. “Los colombianos estamos hartos de ser tratados como delincuentes #Grammys2025 @Trevornoah Estamos esperando una disculpa”, “Los chistes de Trevor Noah son tan desagradables e innecesarios”, “De verdad era necesario sacar semejante comentario tan inapropiado en la crisis que viven los inmigrantes, él acaso es norteamericano de nacimiento”, escribieron algunos connacionales.