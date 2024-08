El rumor que podría revolucionar el mercado de fichajes en Sudamérica ha comenzado a tomar fuerza: James Rodríguez, el talentoso mediocampista colombiano, podría estar a un paso de vestir la camiseta de River Plate. ¿Qué detalles se conocen hasta ahora? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber en torno a este tema.

¿QUÉ ES LO QUE SE SABE SOBRE LA POSIBLE LLEGADA DE JAMES RODRÍGUEZ A RIVER PLATE?

James Rodríguez, tras su destacada actuación en la Copa América 2024 donde fue elegido MVP y llevó a la selección Colombia al subcampeonato, podría tener un nuevo destino en su carrera. A pesar de su nivel demostrado en el torneo, James aún no ha firmado con ningún equipo, pero en las últimas horas surgió un fuerte rumor que lo vincula con River Plate de Argentina. Según el periodista Gabriel Anello de Radio Mitre, el director técnico Marcelo Gallardo habría contactado directamente al jugador colombiano para expresarle su interés en sumarlo al histórico club argentino.

Esta posible llegada a River Plate ha generado gran expectativa entre los hinchas del equipo, quienes recuerdan la exitosa etapa de Gallardo como técnico, especialmente por su histórica victoria en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors. La comunicación entre Gallardo y James ha hecho que el colombiano considere seriamente un nuevo comienzo en Sudamérica, a pesar de que había manifestado su deseo de regresar a Europa. Mientras tanto, equipos europeos como el Real Betis y el Rayo Vallecano también han mostrado interés en fichar al talentoso centrocampista.

A medida que se acerca la fecha de los partidos de eliminatorias para el Mundial 2026, la incertidumbre sobre el futuro de James persiste. Aunque el jugador lleva más de un mes sin disputar un partido desde la final de la Copa América, la posible oferta de River Plate podría ser una oportunidad para que recupere el protagonismo en un equipo con aspiraciones continentales. Por ahora, se espera que James tome una decisión que defina el próximo capítulo de su carrera profesional.

¿CUÁLES FUERON LAS POLÉMICAS FRASES DE JAMES RODRÍGUEZ CON LAS QUE MENOSPRECIÓ A LA SELECCIÓN PERUANA?

El exReal Madrid ha sido muy criticado en las redes sociales por los hinchas de la ‘Bicolor’, pues ellos argumentan que dichas palabras fueron malintencionadas y desafortunadas.

“Veías equipos que no jugaban bien. Veías equipos que no sabías cómo llegaron al Mundial. Es más, me tocó ver cuando jugó Perú con Australia en el repechaje para Qatar. Me pregunté cómo estos dos equipos pueden estar en una Copa del Mundo. Con todo el respeto que se merecen”, dijo el jugador en diálogo con Win Sports.

Luego, Rodríguez también hizo hincapié en que considera que Colombia es mucho mejor equipo que Perú: “Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejores. Somos mucho mejores que Australia también. Pero son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal”.

Recordemos que el encuentro entre Perú y Australia terminó 0-0, por lo que el pase al Mundial Qatar 2022 tuvo que definirse desde los lanzamientos de penales. Al final, el conjunto oceánico terminó imponiéndose sobre el cuadro dirigido por Ricardo Gareca.

¿CUÁNTO VALE ACTUALMENTE JAMES RODRÍGUEZ?

James fue en su momento uno de los futbolistas más deseados por los principales clubes de Europa, incluso llegando a valer 80 millones de euros. Sin embargo, en el presente está cotizado solo en 6 millones de euros.

QUE ES RIVER PLATE

River Plate es uno de los clubes más exitosos del mundo con un total de 69 títulos en su palmarés, además de ser el club más ganador de la Primera División de Argentina.

River Plate también es el segundo club más ganador de copas nacionales. Es el segundo club más ganador de la Copa Argentina con 3 títulos y el más ganador de la Supercopa Argentina con 2 trofeos. Ostenta el récord de ser el club más ganador del fútbol argentino desde su profesionalización en 1931 sumando 66 títulos oficiales.

En el ámbito internacional, River Plate fue designado por la FIFA como el noveno mejor club del siglo XX calificando como el mejor equipo argentino y tercero a nivel continental.