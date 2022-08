Una de las parejas más mediáticas del mundo, Jennifer Lopez y Ben Affleck, sorprendió a propios y extraños hace 4 meses luego de anunciar que volvían a estar juntos, tal y como ocurrió en el 2002. Dos décadas después, vuelven a ser protagonistas, y esta vez por comentarios acerca de una separación a solo tres semanas de haberse casado.

Sin embargo, según una fuente cercana al actor, ambos consideran que esta separación será positiva para la relación que mantienen y, de esta manera, podrán superar sus diferencias.

“Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen”, confesó la fuente a Hollywood Life.

Después de disfrutar de una luna de miel de ensueño en Europa, la cantante prefirió quedarse en dicho continente. El actor, que en múltiples ocasiones se metió en la piel del conocido superhéroe Batman, volvió a Estados Unidos para dedicarse al papel que desempeñará en su próxima película de Nike.

“En realidad creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero”, agregó la fuente.

¿Qué más se sabe de la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La misma fuente mencionó lo siguiente: “Entienden perfectamente que habrá momentos en los que no siempre podrán estar juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido extensamente a lo largo de su relación, así que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y disfrutan cada minuto del viaje”.

¿Cómo nació el amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck?

La historia entre Jennifer Lopez ,de 52 años, y Ben Affleck, de 49, empezó a gestarse en el 2002 durante la grabación de la canción “Jenny from the block”.

Este fue su primer encuentro público, para posteriormente comprometerse ese mismo año. Meses después pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004.

En una entrevista luego de la separación, JLo describió su ruptura con Ben como su “primer desamor”. Por otro lado, Affleck comentó recientemente que fue Jennifer quien inició la separación.

Después de 5 meses de su ruptura con Ben Affleck, la cantante puertorriqueña-estadounidense se casó con el salsero Marc Anthony. La pareja ya había salido a fines de los 90. Marc y Jennifer tienen dos hijos juntos, pero en junio de 2014 finalmente se divorciaron.

Por su parte, Ben Affleck se casó con la actriz Jennifer Garner en 2005. Tienen tres hijos, y se separaron en el 2018.