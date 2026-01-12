Jennifer Lopez corre a ganar un Oscar con “El beso de la mujer araña”

De las 24 piezas musicales de “El beso de la mujer araña”, es “Prólogo”, canción interpretada por Jennifer Lopez, la puerta de entrada de la película dirigida por Bill Condon. La primera imagen cita la temporalidad de la película: Argentina de mayo de 1983. Y la melosa voz del ídolo latino prepara al público para sumergirlos en la adaptación basada en el musical homónimo de Broadway de 1993, que a su vez se basa en la novela de Manuel Puig publicada en 1976.

Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz en "El beso de la mujer araña", de Bill Condon. (Foto: BF Distribución)

La historia arranca en una prisión argentina, en plena dictadura, y desde allí Condon construye un delicado contrapunto entre el encierro y las fantasías de los presos que no podían ser más distintos uno del otro, Valentín Arregui y Luis Molina (interpretados por Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz). El primero, un revolucionario político sometido a tortura por sus ideales, enfrenta el encierro desde la reflexión. El segundo, en cambio, escapa de su realidad de hombre encarcelado y homosexual, pero que sobrevive debido al retrato de la diva del cine Ingrid Luna.

Jennifer Lopez interpreta a Ingrid, la estrella glamorosa. Es un papel que la actriz venía buscando desde hace años y que finalmente concreta desde la sociedad de su productora, Nuyorican Productions, con Artists Equity, la compañía fundada por Ben Affleck. Por eso, las imágenes de ambos en el Festival de Sundance 2025 los devolvieron al primer plano mediático, frente a cámaras y titulares. Sin embargo, lo más relevante aquí se sostiene en el personaje de la actriz y cantante, la “mujer araña”, una figura que encarna el escape, el deseo y la promesa de libertad frente a la represión. A partir de ella, el filme se despliega con relatos paralelos, donde irrumpen las canciones del musical, de Kander & Ebb, también compositores de “Cabaret” y “Chicago”.

“El beso de la mujer araña” tuvo múltiples adaptaciones desde la novela de Manuel Puig. En el cine por primera vez en 1985, el director Héctor Babenco hizo una versión protagonizada por William Hurt, Raúl Juliá y Sônia Braga, que recibió cuatro nominaciones al Oscar y le valió al protagonista de la cinta (Hurt) la estatuilla a Mejor Actor. En 1993, dio el salto a las tablas en el musical de Broadway, creado por el dramaturgo Terrence McNally y los compositores John Kander y Fred Ebb. Con este, se llevó la estatuilla de los Premios Tony a lo mejor del mundo teatral en la categoría de Mejor Musical.

La cinta acumula un 77% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras algunos comentarios de la crítica ponen por delante de Jennifer Lopez el trabajo de los actores Tonatiuh Elizarraraz y Diego Luna. Además, dicen que la película está “llena de gestos de cine verdadero” (Rolling Stone), o la define como un “consuelo en las circunstancias más brutales” (The Boston Globe).

"El beso de la mujer araña" se estrena el 8 de enero en los cines de Perú. (Foto: BF Distribución)

“Bill Condon tenía muchas ganas de hacer una película que, para mí, es importante hoy en día. Porque celebra el cine por lo que podría ser. Que el público recuerde que debería ser ese escape, pero también ese espejo, una experiencia que nos confronta, que nos ayuda. Eso siempre atrae a gente increíble a un proyecto. Cuando supe que ese musical sería con Jennifer Lopez, estaba muy emocionado trabajar con alguien que es tan buena en lo que hace. Es la compañera perfecta, la socia perfecta, aprendí muchísimo de su rigor y su entrega”, dijo Diego Luna en una entrevista con Broadway World.

Muchos componentes ponen en el círculo de conversación de los premios de la Academia a la película. Los Angeles Times incluyó a Lopez en un grupo especial que denominó “las actrices de los Oscar”. “Creo que, con lo que pasa en el mundo ahora mismo, incluso en Estados Unidos, con los latinos y las comunidades LGBT siendo atacados y demonizados, nunca ha sido un momento más importante para esta película donde dos personas pudieron unirse y verse desde el alma, en lugar de como quienes eran por fuera”, dijo.

Lopez no oculta la “espina” que arrastra desde hace años en su relación con los premios de la Academia. En el podcast de Howard Stern, reconoció sentir culpa por haber rechazado el protagónico de “Infidelidad”, de Adrian Lyne, que luego le valió una nominación a Diane Lane, la protagonista. No es la primera vez que roza el reconocimiento mayor: fue nominada al Globo de Oro por “Selena” en 1997 y por “Hustlers” en 2019, esta última marcada por su ausencia en los Oscar. Con “El beso de la mujer araña”, esta vez la historia podría jugar a su favor.