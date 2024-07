El siempre encendido escenario de la farándula peruana ha sido sacudido nuevamente, esta vez por una controversia que trasciende fronteras. Los recientes comentarios de Gisela Valcárcel a un mesero en México han provocado una ola de reacciones, y Magaly Medina no se ha quedado atrás. ¿Qué dijo la icónica conductora tras enterarse del incidente? En la siguiente nota te contaremos todo.

CÓMO REACCIONÓ MAGALY MEDINA TRAS COMENTARIOS DE GISELA VALCÁRCEL A MESERO EN MÉXICO

Magaly Medina reaccionó de manera contundente y crítica tras los comentarios de Gisela Valcárcel hacia un mesero en México. Durante su programa ‘Magaly TV, la firme’, mostró las imágenes del incidente y no escatimó en comentarios despectivos hacia la conductora peruana.

Medina calificó las preguntas de Valcárcel como ocurrencias y lamentó la supuesta falta de sensibilidad y conocimiento cultural al referirse de manera jocosa a aspectos mexicanos como el uso del término “Ciudad de México” y referencias al personaje del Chavo del 8.

La conductora peruana expresó su crítica de manera fuerte, utilizando términos como “tontísima” y haciendo alusión a la imagen de Gisela como una persona poco informada y poco respetuosa hacia el personal de servicio en México.

“Los mozos lo que tienen que soportar. Qué terrible es, pobrecito el señor, qué pensará. No parece una mujer que ha conducido programas de televisión, de verdad, tontísima... Pobre, es indefendible la cantinflas. Bien ganado lo tienes eso de cantinflas”, señaló.

En contraste, Gisela Valcárcel generó controversia por sus comentarios durante una visita a un restaurante en Ciudad de México. La empresaria peruana hizo preguntas con un tono irónico y poco informado al mesero local, provocando una reacción mixta en las redes sociales y en la opinión pública. Su referencia a términos como “México D.F.” y preguntas sobre estereotipos culturales mexicanos como los jugos del Chavo del 8 fueron interpretadas como desatinadas y poco respetuosas.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA ACERCA DEL INCIDENTE ENTRE JEFFERSON FARFÁN Y COKI GONZÁLES Y CÓMO CRITICÓ A LA ‘FOQUITA’ POR ELLO?

Tras retirarse del fútbol profesional, Jefferson Farfán y Roberto Guizasola decidieron incursionar en la conducción de un podcast llamado “Enfocados”, y a partir de entonces dicho espacio no ha dejado de volverse viral a raíz de las conversaciones generadas, causando hoy controversia el relato acerca de la presunta ocasión en la que la ‘Foquita’ le pegó a Coki Gonzáles estando en avión, y por lo cual Magaly Medina vuelve a criticarlo duramente.

Al respecto, y luego de que el periodista de Latina saliera a brindar su versión de los hechos, la presentadora de espectáculos también se refirió al tema protagonizado por ambos, indicando en principio y de manera tajante durante la edición del 8 de julio de “Magaly TV, La Firme”, que el ex Alianza Lima “nunca ha sabido manejar las críticas y recurre a la violencia o demandas sin sentido”.

“Este es el costo de llegar a donde uno llega ... y eso Farfán no lo ha sabido manejar nunca”, continuó expresando Magaly Medina en contra de la actitud de la ‘Foquita’ con quien por cierto ha tenido muchas disputas judiciales, y en anteriores oportunidades también expuso sus críticas hacia él.

Asimismo, el incidente contado por André Carrillo que certificó Jefferson Farfán en “Enfocados”, hizo que la popular ‘Urraca’ opinara acerca de la fama de alcahuetes que tienen los periodistas como Coki Gonzales, que “como los invitan a viajar con los jugadores, se sienten con el agradecimiento de callarse la boca”.

¿MAGALY MEDINA Y ALFREDO ZAMBRANO SE SEPARAN? ESTO RESPONDIÓ LA ‘URRACA’

Cabe destacar que estos rumores sobre la posible separación comenzó el último mes de marzo. En aquel momento, Medina viajó a Estados Unidos en compañía de una amiga, y así lo hizo ver por su redes sociales. A partir de ello, ‘Pajita’, conocido creador de contenido, aseguró que la conductora se alejó de su esposo y por eso enrumbó hacia el exterior.

“No entiendo de dónde surgen estas especulaciones. El fin de semana me fui a Miami para renovar mi licencia de conducir y el registro de mi coche. No necesito justificar por qué mi esposo no me acompañó, él tenía mucho trabajo. Tenemos confianza mutua. No veo nada extraño en ello”, declaró Magaly en entrevista para Infobae.

POR QUÉ JANET BARBOZA TILDÓ DE “ALCAHUETA” A MAGALY MEDINA

Luego que se emitiera el ‘ampay’ en un programa de espectáculo de Julián Zucchi besando a las afueras de una discoteca a una joven llamada Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV La Firme’, varios salieron a opinar al respecto. Una de ellas fue Janet Barboza que tildó de “alcahueta” a Magaly Medina por supuestamente cubrir dicha relación entre el argentino y la periodista.

Janet Barboza tomó unos minutos de su programa ‘América Hoy’ para opinar sobre el reciente ‘ampay’ que mostró el espacio televisivo que conduce Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre. La presentadora de televisión no dudo en enviar una indirecta a Magaly Medina por intentar ocultar la relación que tiene su trabajadora con Julian Zucchi llamándola “alcahueta”.

“Yo creo que la jefa de esa reportera tiene que haber sabido. Ella aduce que nosotros siempre sabemos lo que hacen los compañeros, entonces yo deduzco que la jefa de esa reportera también sabía lo que hacía en su vida privada. Es que si nos dice a nosotros: ‘Ustedes saben ‘, yo deduzco también, con lógica y justicia, que la jefa también sabía, ¿no?”, dijo Janet Barboza.

Asimismo, en declaraciones para el diario Correo, la popular ‘Rulitos’ atacó nuevamente a la figura de ATV’: “A mí parecer la mezquina ya lo sabía. Cuando se trata de su programa, es más que evidente que va a tratar de tapar lo más que pueda, así como ella expone a todos los infieles del Perú, raja de todos los infieles del Perú, pero, digamos que en casa propia no se mira la paja que tienen. Cuando se trata de comentar y rajar del elenco de otros programas, todos son alcahuetas, o son otro, acá ella que no está tocando el tema, pues estaría alcahueteando”.