Las celebraciones en reuniones sociales, por ejemplo, hoy suelen ser símbolos de alegría, pero también representar momentos en los cuales el excesivo consumo de bebidas alcohólicas puede terminar trayéndonos consecuencias negativas. Si estás bebiendo cerveza o ron de manera desmesurada, toma en consideración los consejos brindados por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones especializadas que hacen hincapié en la importancia de poder cuidar las neuronas para evitar males cerebrales.

DE ESTA FORMA EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL TERMINA DAÑANDO LAS NEURONAS

Bien dicen que todo en exceso es dañino, y según la OMS ello también aplica para referirnos al consumo incontrolado de bebidas alcohólicas que no solo genera dependencia, sino también efectos negativos inmediatos y vinculados a afecciones tanto crónicas como cerebrales.

De acuerdo a la información compartida por parte del organismo especializado de las Naciones Unidas, tu cuerpo puede reaccionar de mala forma si ingieres demasiadas cantidades continuas de tragos asociados a la cerveza, whisky, ron, entre otros licores, ya que la mayoría de ellos contiene etanol, una sustancia psicoactiva y tóxica que termina siendo la causante de más de 200 enfermedades.

Con respecto a los daños que generan las bebidas alcohólicas consumidas de manera excesiva, te compartimos el siguiente listado integrado por cada afección dirigida a las propias neuronas:

El alcohol puede alterar la membrana de las neuronas, e interrumpir así una comunicación sináptica que podría terminar generando estrés oxidativo .

. El consumo excesivo de alcohol activa procesos inflamatorios en el cerebro, y con el tiempo tus funciones cognitivas podrían deteriorarse .

. El equilibrio químico del cerebro se altera cuando lo consumes en exceso, reduciéndose así la producción de sustancias clave para el ánimo, la memoria y el aprendizaje.

El abuso crónico de alcohol puede terminar reduciendo el tamaño de ciertas áreas cerebrales, y de esa forma impactar en la velocidad de procesamiento, memoria, atención y otras importantes funciones cognitivas.

En relación a los riesgos para la salud que origina la ingesta incontrolada de bebidas alcohólicas, la OMS refiere también que “se ha establecido una relación causal entre el consumo de alcohol y la incidencia y el desenlace de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH”, mientras que “durante el embarazo (puede) aumentar el riesgo de dar a luz a un hijo que sufra trastornos del espectro alcohólico fetal”.

LAS OTRAS AFECCIONES ASOCIADAS AL EXCESIVO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SEGÚN LA OMS

Enfermedades no transmisibles

Enfermedades hepáticas

Enfermedades cardiacas

Tipos de cáncer como mama, boca, garganta, laringe, esófago, hígado, colon y recto

Trastornos de salud mental y comportamiento

Depresión, ansiedad

Afecciones cardiovasculares

LA RAZÓN POR LA CUAL UNA PERSONA EBRIA PUEDE TERMINAR FALLECIENDO SI SE QUEDA DORMIDA

La ingesta excesiva y acelerada de bebidas alcohólicas como la cerveza o el denominado “trago corto”, no solo causan un deterioro significativo de la coordinación motora de una persona, sino que también pone en riesgo su vida de manera directa y significativa.

Ante este escenario luego de una tarde o noche de diversión, el consumo peligroso de altas cantidades de licor puede derivar en un potencial fallecimiento si es que te quedas dormido ya que podrías ahogarte accidentalmente.

Esto ocurre cuando la persona ebria se echa boca arriba y en esa misma posición, reposa hasta conciliar el sueño producto del cansancio.

De acuerdo a la explicación realizada por el Dr. Richard Suárez, médico intensivista consultado por América TV, la fatalidad podría generarse debido a la combinación del consumo previo de alimentos ricos en grasas con el alto grado de alcohol ingerido que al final provocan el llamado vómito.

Si presentas signos de intoxicación por alcohol, el organismo se deprimirá profundamente llegando a perder la conciencia y los reflejos, y asimismo originando el riesgo de fallecer por broncoaspiración.