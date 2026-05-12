Cada 13 de mayo, en el catolicismo, se celebra una de las advocaciones marianas más conocidas y queridas: la Virgen de Fátima. Según la tradición, se asocia a una serie de apariciones que ocurrieron cerca de la aldea de Fátima, en la Cova de Iría, en el centro de Portugal, en 1917 en un contexto de gran inestabilidad social y política después de la Primera Guerra Mundial. Los testigos de estas apariciones fueron tres niños pastores: Lucía Dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, quienes comenzaron a ver a una “Señora más brillante que el sol”. La Virgen se les apareció seis veces, siempre el día 13 de cada mes (de mayo a octubre de 1917) transmitiéndoles mensajes sobre la oración (el rosario), la conversión y penitencia y sobre la paz en el mundo. También el 13 de octubre de ese año ocurrió el llamado “milagro del sol”, presenciado por miles de personas. Muchos testigos afirmaron que el sol parecía moverse, girar y cambiar de colores en el cielo. Además, durante ese tiempo, a los tres pastores se les revelaron los llamados “tres secretos de Fátima”.

Conoce cómo rezar tranquilamente la Novena a la Virgen de Fátima desde la oración inicial hasta el final por medio de una estructura

La Novena a la Virgen de Fátima es una oración que se realiza durante nueve días consecutivos para pedir ayuda, protección, paz o agradecer un favor recibido. Suele rezarse antes del 13 de mayo, aunque puede hacerse en cualquier momento. Se debe dedicar una oración por cada día, pero con tema distinto: fe, conversión, paz, familia, esperanza, perdón, amor al prójimo, protección espiritual y gratitud. Los devotos con experiencia recomiendan rezar en un lugar tranquilo donde haya una imagen de la Virgen, encender una vela y rezar con sinceridad y recogimiento. Para cada día hay que seguir esta estructura: 1) Señal de la Cruz, 2) Oración inicial 3) La reflexión del día o la intención 4) Rezo del rosario 5) Oración final a la Virgen de Fátima. El primer día de la Novena es la más importante porque trata sobre la fe, es decir cuando la Virgen invitó a los pastorcitos a confiar plenamente en Dios. Para la comunidad católica, la Madre Santísima pide cambiar el corazón y acercarse más a Dios, siendo un símbolo de paz en el mundo y una señal de esperanza.

¿Cuáles fueron los tres secretos revelados por la Virgen de Fátima y por qué uno de ellos estuvo décadas oculto por el Vaticano?

Estos secretos fueron escritos por Lucía dos Santos, la única de los tres niños pastores que vivió hasta adulta. El primer secreto fue una visión del infierno, descrita como un lugar de sufrimiento y fuego donde iban las almas alejadas de Dios, la Virgen les habría pedido oración, penitencia y conversión espiritual; es decir un llamado al arrepentimiento y a la vida cristiana. El segundo secreto trataba sobre el fin de la Primera Guerra Mundial, pero que se venía otra peor si la humanidad no cambiaba. Además, que “Rusia difundiría sus errores”, lo que el Vaticano lo interpretó como las ideas políticas después de la Revolución Rusa ya que, en el comunismo soviético, el Estado se apoderó el ateísmo generando una persecución contra creyentes y sacerdotes. La Virgen pidió la “consagración de Rusia” a su Inmaculado Corazón, es por eso que Pío XII, Juan Pablo II y Papa Francisco realizaron actos de consagración por lo que se relaciona a la paz. El tercer secreto fue oculto durante décadas por el Vaticano, pero en el año 2000 fue revelado y publicado oficialmente. Describía una visión en la que se aparecía un obispo de blanco, una ciudad en ruinas, persecuciones y mártires cristianos. Se relacionaba a los sufrimientos del siglo XX y el atentado contra Juan Pablo II en 1981.

¿Cuáles fueron las interpretaciones y debates sobre estas revelaciones que llevan a la devoción y conspiración en el mundo?

Después de los sucesos en el siglo XX, como las Guerras Mundiales y la Revolución Rusa, la Iglesia Católica interpreta los mensajes en un sentido espiritual, moral y religioso. Aclara que no es un rechazo al pueblo ruso sino una advertencia sobre las ideologías y conflictos históricos que ocurrieron en ese siglo ya que el gobierno soviético, con un régimen totalitario, promovió políticas contrarias a la religión. En 1917 se dio el mensaje de la Virgen, iniciándose también la revolución rusa, y años después el comunismo se expandió a varios países. Los “errores” de Rusia, que se revela en el segundo mensaje, se refería a las ideologías totalitarias, la violencia política, la represión y la negación de Dios. Estas interpretaciones de los secretos de Fátima siguen siendo un debate histórico entre creyentes y estudiosos, pero con una profunda reflexión religiosa. Por otro lado, la posición oficial del Vaticano es que debe entenderse como un llamado a la oración, la conversión, la paz y la fe cristiana en el mundo.