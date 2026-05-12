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La Virgen de Fátima se volvió popular por sus apariciones a tres pastorcitos en 1917 en Portugal. | Foto: Pixabay
La Virgen de Fátima se volvió popular por sus apariciones a tres pastorcitos en 1917 en Portugal. | Foto: Pixabay
Por Redacción EC

Es uno de los símbolos más significativos del cristianismo y cada 13 de mayo se le rinde homenaje. Se trata de las celebraciones por el Día de la Virgen de Fátima, una festividad en la que millones de fervientes religiosos se congregan para celebrar esta importante efeméride. ¿Cuál es su historia y por qué se festeja en Perú y el mundo? Aquí te lo contamos.

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