Es uno de los símbolos más significativos del cristianismo y cada 13 de mayo se le rinde homenaje. Se trata de las celebraciones por el Día de la Virgen de Fátima, una festividad en la que millones de fervientes religiosos se congregan para celebrar esta importante efeméride. ¿Cuál es su historia y por qué se festeja en Perú y el mundo? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ SIGNIFICA EL DÍA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA?

La Virgen de Fátima es una advocación mariana de la Iglesia católica que se originó en Portugal en el año 1917, cuando tres niños pastores afirmaron haber tenido apariciones de la Virgen María en un lugar conocido como la Cova da Iria, cerca del pueblo de Fátima.

Los niños, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, dijeron que la Virgen les había pedido que rezaran el rosario todos los días y que hicieran sacrificios por los pecadores. También les habría confiado un mensaje que incluía la petición de la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María, la práctica de los cinco primeros sábados de mes en honor a su Corazón Inmaculado, y la advertencia sobre una gran guerra que se avecinaba si la humanidad no se arrepentía.

Estas apariciones de la Virgen de Fátima fueron objeto de gran atención por parte de la Iglesia católica y de la opinión pública en Portugal y en todo el mundo, lo que llevó a la construcción de un santuario en la Cova da Iria para honrar a la Virgen de Fátima.

La fiesta de Nuestra Señora de Fátima se celebra cada 13 de mayo en Perú y en todo el mundo, en conmemoración de la primera aparición de la Virgen a los niños pastores el 13 de mayo de 1917. En este día, miles de peregrinos viajan al santuario de Fátima en Portugal para honrar a la Virgen y pedir su intercesión.

Esta es la oración a la Virgen de Fátima y los 10 mensajes que revelarían el misterio de Dios | Foto: Andina

El culto a la Virgen de Fátima ha tenido una gran importancia en la historia de la Iglesia católica, especialmente en el siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la devoción a la Virgen de Fátima se extendió ampliamente en Europa y en todo el mundo, y muchos soldados y civiles pidieron su intercesión para protegerlos de los horrores de la guerra.

Uno de los eventos más destacados en la historia de la devoción a la Virgen de Fátima ocurrió en 1981, cuando el Papa Juan Pablo II fue víctima de un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro en Roma. El Papa atribuyó su supervivencia a la intercesión de la Virgen de Fátima, y posteriormente visitó el santuario de Fátima para agradecer a la Virgen su protección.

En Perú, la devoción a la Virgen de Fátima se remonta a principios del siglo XX, cuando los inmigrantes portugueses introdujeron la devoción en el país. La imagen de la Virgen de Fátima llegó por primera vez a Perú en 1947, y desde entonces se ha convertido en una de las devociones marianas más populares en el país.

Cada año, miles de peruanos acuden a las iglesias y santuarios dedicados a la Virgen de Fátima en todo el país para honrar a la Virgen y pedir su intercesión en sus vidas. La fiesta de la Virgen de Fátima se celebra en todo el país con procesiones, misas y otros eventos religiosos.

SECRETOS DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

PRIMER SECRETO

La visión del infierno impactó profundamente a los niños pastores, especialmente a Lucía. Esta visión aterradora, descrita como un “gran mar de fuego” con almas sumergidas en llamas, les enseñó sobre la importancia de la oración, el sacrificio y la penitencia para evitar el castigo divino. Lucía, influenciada por esta experiencia, se comprometió a vivir en armonía con la voluntad de Dios y a buscar su ayuda constante para mantenerse fiel. Este mensaje de humildad y devoción continúa resonando en la historia de la Virgen de Fátima, recordándonos la fragilidad humana y la necesidad de la gracia divina.

SEGUNDO SECRETO

El segundo secreto revelado a los niños pastores en 1917, predijo la Segunda Guerra Mundial, la propagación del comunismo y la persecución a la Iglesia. Mantenido en secreto hasta 2000, el Vaticano lo interpretó como una advertencia sobre la persecución del cristianismo por el comunismo, destacando la importancia de la conversión, la penitencia y la oración para evitar la violencia. Esta visión profética subraya la urgencia de reflexionar sobre los males del mundo y la necesidad de un cambio espiritual para evitar el sufrimiento y el conflicto a través del mensaje de la Virgen de Fátima.

TERCER SECRETO

El tercer secreto de Fátima, el más enigmático, también fue mantenido en secreto hasta el año 2000. Esta visión mostraba a un obispo vestido de blanco siendo asesinado, simbolizando el sufrimiento futuro de la Iglesia Católica. Se cree que el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II en 1981 está vinculado a esta profecía. A pesar de todo, este misterioso secreto destaca la importancia de la protección divina y la advertencia sobre los desafíos que enfrentará la fe en el futuro.