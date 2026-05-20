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Aplicar acciones simples y sostenidas puede marcar una diferencia en el día a día de las bodegas y ayudar a aprovechar mejor las oportunidades de venta.
Aplicar acciones simples y sostenidas puede marcar una diferencia en el día a día de las bodegas y ayudar a aprovechar mejor las oportunidades de venta.
Por Redacción EC

En el Perú, las bodegas se han consolidado como espacios clave para el abastecimiento diario y el movimiento económico en los barrios. Según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), hasta 2025 existían más de 530 mil bodegas en el país, generando empleo para más de 2 millones de personas.

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