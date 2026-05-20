En el Perú, las bodegas se han consolidado como espacios clave para el abastecimiento diario y el movimiento económico en los barrios. Según la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), hasta 2025 existían más de 530 mil bodegas en el país, generando empleo para más de 2 millones de personas.

En un contexto donde el consumo es más variable y los clientes comparan cada vez más antes de comprar, pequeñas mejoras en la gestión del negocio pueden marcar una diferencia en las ventas diarias. Desde la organización del local hasta el uso de herramientas digitales, existen acciones prácticas que ayudan a fortalecer el desempeño de una bodega.

En esa línea, Arca Continental en Perú comparte cuatro recomendaciones para potenciar las ventas en tu negocio:

Ordena y destaca lo que quieres vender: Mantén el local limpio y los productos visibles, pero sobre todo resalta lo que quieres mover: promociones, combos o bebidas frías en zonas clave. Asegura stock de lo más vendido: Identifica qué productos salen más y evita quedarte sin ellos. Tener lo que el cliente busca en el momento correcto es clave para no perder ventas. Organiza tu negocio con herramientas digitales: Usa apps para hacer pedidos, revisar promociones y llevar un mejor control de tu negocio desde el celular. Por ejemplo, con herramientas como Tuali puedes hacer pedidos de forma rápida y acceder a promociones exclusivas. Comunica tus ofertas por redes y WhatsApp: Avisar a tus clientes sobre promociones o nuevos productos te ayuda a generar más visitas y ventas en el día.

Según especialistas, uno de los principales desafíos para las bodegas es mantenerse competitivas en un entorno donde el consumo es más variable y los clientes comparan más antes de comprar. Frente a ello, pequeños ajustes en la operación diaria pueden contribuir a fortalecer las ventas y mejorar la gestión del negocio.

Aplicar acciones simples y sostenidas puede marcar una diferencia en el día a día de las bodegas y ayudar a aprovechar mejor las oportunidades de venta.

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