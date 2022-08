BTS vuelve a los escenarios en octubre para ofrecer un concierto en Busan, Corea del Sur por la Expo Mundial Busan 2030, el cuál será completamente gratuito y prodrá verse en línea a través de distintas plataformas. La fecha y el recinto ya han sido confirmados. Si no te quieres perder ningún detalle, esto es lo que debes saber del concierto, BTS: Yet To Come in Busan.

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook deleitarán a ARMY en vivo con su música, luego de su última gira grupal “Permission to dance on stage” en Los Ángeles, Corea del Sur y Las Vegas.

BIG HIT Music, confirmó mediante un comunicado oficial la fecha del concierto “Yet to come in Busan”, un evento en donde la famosa boyband fue invitado especial para apoyar su candidatura para acoger la Expo 2030, además se dieron a conocer más detalles sobre la próxima presentación del grupo.

“Esperamos que ARMY alrededor del mundo envíe mucho apoyo a esta presentación especial de BTS para promover a Busan”, fue el mensaje de la discográfica en Weverse.

¿Cuándo será el concierto gratuito BTS: Yet To Come in Busan?

La fecha confirmada es el 15 de octubre y la hora del concierto será a las 6:00 p.m. (KST). Además, ARMY alrededor del mundo podrá disfrutar del concierto simultáneamente en diferentes aplicaciones. Los boletos para ver a BTS podrán reservarse a través de Interpack.

El recinto escogido para BTS: Yet to Come in Busan será en Ilgwang Stage, un espacio que tendrá una capacidad para albergar a más de 100 mil asistentes.

Medios coreanos señalaron que el concierto será para 100 mil asistentes y otros 10 mil podrán estar presentes mediante el formato Live Play, donde por medio de una pantalla gigante, se transmitirá la presentación a la par.

¿Qué plataformas transmitirán gratis el concierto BTS Yet to Come in Busan?

La transmisión online se ha confirmado por la agencia BIGHIT y habrá tres opciones para ver el concierto de BTS en Busan a través de internet: las plataformas a usar son Weverse, Zepeto y Naver Now.

Miles de fans alrededor del mundo se emocionaron mucho con la noticia y están a la espera de más información del show en vivo de BTS en Busan.