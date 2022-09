Para muchos amantes de los iphones, el mes de septiembre es importante ya que, por lo general, a mediados de este parte del año es que la gigante de tecnología celular anuncia sus nuevos lanzamientos. En esta nota te explicaremos cuándo sale el nuevo iPhone 14 y qué es lo que se sabe hasta el momento de este dispositivo que muchos esperan que superen las expectativas de sus principales fanáticos y también rivales empresariales.

CUÁNDO SALE EL NUEVO IPHONE 14

El lanzamiento oficial del ‘iPhone 14′ será el próximo 7 de septiembre del año vigente. La misma empresa de Apple ha confirmado la fecha en un evento bajo el nombre de ‘Far Out’ en un evento que se desarrollará a las 07:00 p.m. a través de plataformas digitales de todo el mundo.

Ese mismo día, se estima que Apple anuncie el ‘Apple Watch 8′, ‘iOS 16′ y probablemente, una renovación de los ‘AirPods Pro’.

Asimismo, el inicio de la venta de estos celulares sería a solo unos cuantos días del evento, según los rumores y la filtración por parte de Mark Gurman, periodista de Bloomberg.

“La compañía generalmente lanza el nuevo iPhone en las tiendas aproximadamente una semana y media después de su presentación, y se espera que Apple mantenga ese patrón este año. A algunos empleados de tiendas minoristas se les ha dicho que se preparen para el lanzamiento de un nuevo producto importante el 16 de setiembre”, indica Gurman.

QUÉ NOVEDADES TRAE EL NUEVO IPHONE 14

Por el momento, se sabe que este nuevo dispositivo llegará con la incorporación de iOS 16, que es la última versión del sistema operativo. Sobre su precio, tampoco se conoce mucho al respecto, más aún cuando se entiende que este nuevo celular tendrá mejoras en comparación a sus versiones anteriores, que de por sí ya son demasiado profesionales.

Algunos fanáticos y expertos en el tema de iPhones y todo lo que tenga que ver con la tecnología de Apple estiman que el nuevo dispositivo podría llegar a costar desde los 899 dólares, teniendo en cuenta que este podría ser el precio del modelo más básico.

Sobre los modelos que se venderán, se conoce que serán el ‘iPhone 14′, ‘iPhone 14 Max’, ‘iPhone 14 Pro’ y ‘iPhone 14 Pro Max’ con un módulo de cámara mucho más integrado que en versiones anteriores.

Por último, algunos detalles adicionales que agregar son que los colores de estas versiones serían el morado, rosado, plateado, negro, dorado y azul; además que el ‘iPhone 14′ no contaría con ‘notch’, es decir, con cámara integrada directamente en la pantalla, eso no significa que desaparecerá el ‘Face ID’, pero se creería que, para que no suceda, las perforaciones en pantalla serán más grandes de lo esperado.

QUÉ ES APPLE

Apple, Inc. es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. Tiene su sede principal en el Apple Park, en Cupertino y la sede europea en la ciudad de Cork.

Su ícono más característico es la manzana mordida y su personaje más reconocido fue Steve Jobs, un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense que fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de The Walt Disney Company.