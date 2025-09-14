Con el objetivo de reforzar la formación de sus cadetes, priorizando el liderazgo, la disciplina y los valores, a través de una preparación académica complementada con un entrenamiento militar integral, la Escuela Militar de Chorrillos anunció un nuevo examen de admisión en los próximos días. En esta oportunidad, los jóvenes tendrán que rendir seis evaluaciones para obtener uno de los 300 vacantes para la promoción 2026. Ante esta buena noticia, muchos postulantes se han cuestionado sobre los requisitos y fechas para el presente proceso de admisión. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN PARA INGRESAR A LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS?

A través de sus plataformas oficiales, la Escuela Militar de Chorrillos anunció que su examen de admisión se llevará a cabo este 27 de septiembre, en la que los postulantes tendrán que afrontar seis evaluaciones, es decir, el examen médico, el de rendimiento físico, el de aptitud académica, el de conocimientos, el psicológico y el de apreciación general. Sin embargo, para poder formar parte de este proceso, es indispensable que se inscriban tanto de manera virtual y presencial hasta el 26 de septiembre (LINK), en la que tendrán que completar los formularios y presentar diversos documentos solicitados.

Asimismo, la institución militar informó que para esta ocasión se ha puesto a disposición de los aspirantes cerca de 300 vacantes, con el objetivo de llevar estudios académicos especializados y entrenamiento militar. Eso no es todo, los estudiantes de la escuela militar cuentan con una serie de beneficios, como una bonificación del 20 % a los postulantes que hayan cumplido con el servicio militar voluntario, descuentos en los pagos de inscripción y cuotas de ingreso, el grado de bachiller en Ciencias Militares (licenciatura), entre otros.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS?

Tras la publicación del nuevo proceso de admisión, los interesados en postular, quienes deben tener entre 15 a 21 años, a la Escuela Militar de Chorrillos deberán ser peruanos de nacimiento o inscripción en el Reniec. Además de contar con buena salud física y mental, así como no ser dependientes económicos. En cuanto a la talla, las mujeres deberán medir como mínimo 1.55 metros y los hombres 1.65 metros. Por último, con esta medida se busca asegurar el buen rendimiento de los cadetes en las actividades físicas que forman parte de la preparación en la escuela nacional.