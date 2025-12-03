El mes de diciembre trae consigo uno de los beneficios más esperados: la gratificación legal. Si trabajaste el semestre completo (julio a diciembre) en una empresa privada formal, recibirás un sueldo extra más una bonificación del 9% o 6.75%. Aquí te contamos como calcular tu gratificación de diciembre 2025 y qué debes hacer si trabajaste menos de seis meses.

Calculadora de Gratificación Diciembre 2025: Paso a paso

El cálculo es mucho más sencillo de lo que parece, ya que la gratificación no está sujeta a descuentos (como AFP, ONP o Impuesto a la Renta de Quinta Categoría).

¿Bonificación extraordinaria de 9% o 6.75%? Según tu Afiliación de Salud

El porcentaje de la bonificación extraordinaria que se suma a tu sueldo completo depende de dónde aportas a salud:

Afiliación de Salud Porcentaje de la Bonificación EsSalud (Caso más común) 9% de tu remuneración bruta EPS (Entidad Prestadora de Salud) 6.75% de tu remuneración bruta

En el caso del 9% (Afiliados a EsSalud), lo que tienes que hacer es la fórmula de “Gratificación total” = “Sueldo mensual” + (“Sueldo mensual” x 0.09)

Ejemplo

Imagina que tu sueldo fijo mensual es de S/. 3,500.00 y trabajaste el semestre completo (Julio a Diciembre).

Gratificación Bruta: Sueldo completo S/. 3,500.00 Bonificación Extraordinaria (9%): S/. 3,500.00 x 0.09 = S/. 315.00 Monto TOTAL a Depositar: S/. 3,500.00 + S/. 315.00 = S/. 3,815.00

Ahora, en el caso del 6.75% (Afiliados a la EPS), lo que tienes que hacer es la fórmula de “Gratificación total” = “Sueldo mensual” + (“Sueldo mensual” x 0.0675)

Ejemplo

Si tu sueldo fijo mensual es de S/. 3,500.00 y trabajaste el semestre completo (Julio a Diciembre).

Gratificación Bruta: Sueldo completo S/. 3,500.00 Bonificación Extraordinaria (6.75%): S/. 3,500.00 x 0.0675 = S/. 236.25 Monto TOTAL a Depositar: S/. 3,500.00 + S/. 236.25 = S/. 3,736.25

Calculadora de gratificación en caso hayas trabajado menos de seis meses

El principio es sencillo: por cada mes completo trabajado entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, recibes un sexto (1/6) de tu sueldo. A ese monto se le añade la bonificación del 9% o 6.75%.

La Fórmula Proporcional

“Gratificación a Pagar” = (Remuneración Básica / 6 x Meses Completos) + Bonificación

Ejemplo

Imagina que tu remuneración es de S/. 3,000.00 y tu fecha de ingreso fue el 15 de septiembre de 2025.

Paso A: Contar los meses completos trabajados

Solo se cuentan los meses trabajados desde el primer día hasta el último.

Julio, Agosto: No trabajaste.

No trabajaste. Septiembre: No se cuenta porque ingresaste a mitad de mes (el día 15).

No se cuenta porque ingresaste a mitad de mes (el día 15). Octubre: 1 mes completo.

Noviembre: 1 mes completo.

Total de Meses Completos: 2 meses.

Paso B: Aplicar el Cálculo Proporcional

Datos del ejemplo: Sueldo S/. 3,000.00 / Meses Completos: 2 / Afiliación: EsSalud (9%)

Gratificación Bruta: (S/. 3,000 / 6 x 2) = S/. 1,000.00 Bonificación Extraordinaria (9%): S/. 1,000 x 0.09 = S/. 90.00 Monto TOTAL a Depositar: S/. 1,000.00 + S/. 90.00 = S/. 1,090.00

Recuerda hacer lo mismo si estás en EPS (6.75%).

¿Quiénes NO Reciben la Gratificación de Diciembre?

Las reglas sobre el pago de gratificaciones son aplicables exclusivamente a los trabajadores del régimen laboral privado. Si te encuentras en alguna de las siguientes categorías, no recibirás este beneficio:

Trabajadores del Régimen laboral público

Razón: Estos servidores están sujetos a regímenes especiales (como el D.L. 276 o 1057 - CAS) y, en lugar de gratificación, reciben un Aguinaldo cuyo monto es fijado anualmente por ley de presupuesto.

Trabajadores de microempresas

Razón: Las empresas inscritas en el régimen especial de la Microempresa no acceden a este beneficio, debido a las condiciones particulares establecidas en dicho régimen laboral. (Nota: Los de Pequeña Empresa sí reciben media gratificación).

Trabajadores independientes (Recibos por Honorarios)

Razón: Al ser considerados trabajadores independientes, aquellos que emiten recibos por honorarios no tienen un vínculo de dependencia laboral. Por lo tanto, no les corresponde el pago de gratificaciones ni CTS.

Practicantes o pasantes