Acceder al empleo en el sector público peruano representa una opción atractiva para muchos profesionales que no dudan en postular a las diversas convocatorias laborales lanzadas bajo el régimen especial regulado por el Decreto Legislativo 1057. Con respecto a ello, hoy resulta importante destacar la noticia entorno al otorgamiento de beneficios sociales dirigidos a trabajadores que integran el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y entre los cuales resaltan tanto el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) como las gratificaciones que anualmente no les corresponde terminar cobrando.

ESTO SE SABE ACERCA DE LEY QUE LE PERMITIRÍA A TRABAJADORES CAS PODER ACCEDER AL COBRO DE CTS Y GRATIFICACIONES

A nivel nacional, casi 400 mil trabajadores figuran regulados bajo el régimen especial de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), cuyo objetivo resulta garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública, sin embargo a la fecha, y desde mediados de 2008, estos empleados no tienen la chance de cobrar CTS ni tampoco gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad.

En ese sentido, hoy resulta trascendental para ellos la noticia mediante la cual se da a conocer que tras primera votación llevada a cabo y amplia mayoría, el Pleno del Congreso aprueba el dictamen que propone extender dichos beneficios económicos a quienes conformen sistema vinculado al Decreto Legislativo 1057.

Las precisiones entorno a medida que cuenta con el asentimiento de 87 parlamentarios, hacen hincapié en la importancia de modificar los artículos 3, 5 y 6 del régimen que regula el CAS, y de esa forma terminar incorporando el pago de CTS y las dos gratificaciones anuales en beneficio de estos trabajadores puntuales que a la fecha solo cobran aguinaldo ascendente a los 300 soles.

Con respecto a la continuidad de proceso que establece la realización de segunda votación a fin de determinar si efectivamente los empleados del sector público bajo dicho sistema, empezarán a percibir ambos beneficios básicos sociales, te contamos y recordamos que José Jerí aún como presidente del Congreso de la República, había anunciado la ejecución de la misma para el mes de octubre, pero con el cambio de mando, todo parece haberse estancado.

LOS OTROS BENEFICIOS BÁSICOS SOCIALES QUE EL CONGRESO PLANTEA OTORGAR A TRABAJADORES CAS

Han pasado 17 años desde la creación de dicha modalidad que actualmente cuenta con 348 mil 750 funcionarios laborando en municipalidades, Gobierno Central, entre otras instituciones estatales, y desde esas vitrinas, estarían pasando a verse favorecidos gracia al goce de privilegios que pretenden abordar la “discriminación remunerativa”, entre otros aspectos vinculados a ámbito laboral en sector público.

Así lo expresa el Congreso de la República a través de nota de prensa donde da a conocer los detalles entorno a aprobación de dictamen que propone otorgar derechos adicionales a los trabajadores bajo el régimen CAS del Decreto Legislativo N° 1057, y entre los cuales figuran los siguientes 10 beneficios estipulados en la Ley del Servicio Social (SERVIR):

Bonificación por escolaridad

Asignación por 25 y 30 años de servicio

Subsidios por fallecimiento y sepelio

Bonos de productividad

Contrato indeterminado

Los 12 nuevos beneficios sociales que ahora tendrán los trabajadores CAS tras aprobación de dictamen por parte del Congreso. (Fuente: El Peruano)

Acceso al Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estímulo

Contrato indeterminado para el personal comprendido en los Decretos de Urgencia 034-2021 y 083-2021

Homologación de remuneraciones

Asignación familiar

Lactancia materna pre y posnatal de 45 días

En relación a cada uno de estos 10 beneficios básicos sociales más la CTS y gratificaciones con las cuales no contaban los trabajadores peruanos regulados bajo la modalidad CAS, y empezarían a recibir de manera oficial tras aprobación de dictamen legislativo, el Congreso comparte los siguientes datos e información detallada al respecto:

La propuesta implica modificar los literales E y N del Decreto Legislativo N° 1057 con la finalidad de otorgarles estos beneficios de la Ley Servir - CAS:

- Un aguinaldo por Fiestas Patrias (Equivalente a una remuneración mensual)

- Un aguinaldo por Navidad (Equivalente a una remuneración mensual)

- Una CTS (Equivalente a una remuneración mensual)

La propuesta implica modificar el artículo 5 a fin de regular en el Decreto Legislativo 1057, los trabajadores CAS con contrato indeterminado a plazo fijo y los supeditados a confianza, “los cuales actualmente se encuentran regulados en decretos de urgencia y otras normas”.

Con 14 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República presidida por la congresista Lady Camones Soriano, “pretende resolver la preocupación extendida entre los servidores CAS sobre la precariedad”, y “ausencia de beneficios sociales por los cuales tiene su origen la dispersión de regímenes laborales contractuales desiguales”, se alcanza a leer a través de nota donde el legislador Segundo Quiroz Barboza, destaca por expresar que esta iniciativa representa el resultado logrado a causa de la petición de miles de trabajadores.