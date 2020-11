De Thriller (1982) se puede escribir y mucho. Lo cierto es que fue gracias a este disco que Michael Jackson se estableció como una de las estrellas del pop por excelencia: comenzó a ser llamado como el ‘rey del pop). Ganó ocho premios Grammy. Recibió elogios de la comunidad negra por haber roto las barreras raciales en una industria como la música. Debido a su gran significado cultural, fue considerado como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, de la revista Rolling Stone. Y la lista de logros sigue.

Grabado entre abril e inicios de noviembre de 1982, contó con un presupuesto de 750 mil dólares. Cuenta la historia que las canciones escritas por el artista (Beat It y Billie Jean, Wanna Be Startin’ Somethin y The Girl Is Mine, con Paul McCartney) las cantaba en un magnetófono de casete; cuando fue momento de grabarlas pudo entonarlas casi de memoria. Por momentos había tensiones entre Quincy Jones y Michael Jackson, productores del disco. Cuando finalizaron las nueve canciones, ambos estaban desconformes con el resultado, por lo que volvieron a grabar cada single. Jackson quería un disco donde cada canción “sea un asesinato” y bajo ese concepto que nace Thriller, la canción homónima al disco. Vendió un millón de copias a nivel mundial durante su primera semana.

Los videoclips son un tema aparte. El rey del pop estaba más que listo para mostrar sus dotes como bailarín y, sobre todo, usarlo como expresión de arte. El dinero no fue impedimento. Producir Thriller costó aproximadamente 750 mil dólares, algo que -en ese entonces- era una suma exorbitante. Pese a ello, estaba el tema racial: las cadenas de televisión se negaban a pasarlo. No fue hasta que el presidente de CBS records presionó a MTV para que emita los videoclips. Situación que ayudó a que la cadena transmitiera el videoclip de Billie Jean y posteriormente el de Beat It. Hecho que más tarde ayudó a otros artistas afroestadounidenses en obtener el reconocimiento general de la industria y prensa musical.

Más datos sobre Thriller y la huella que dejó en la fotogalería de arriba. //

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Reencuentro de los hijos de Michael Jackson causa furor en redes sociales