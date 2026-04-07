Faltan pocos días para el domingo 12 de abril, una fecha que marcará un momento clave en la historia del Perú, cuando millones de ciudadanos mayores de edad acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. En estas Elecciones Generales 2026, los votantes podrán participar no solo de manera tradicional, sino también mediante el voto preferencial, que permite indicar candidatos específicos dentro de una lista, aunque esta opción es completamente opcional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha hecho un llamado a la ciudadanía a informarse con anticipación sobre los procedimientos y requisitos para sufragar correctamente, recordando la importancia de ejercer el derecho al voto de manera responsable. Además, la institución enfatiza la necesidad de acudir a los locales asignados dentro del horario establecido, para evitar contratiempos o demoras durante la jornada. Los electores también deben revisar con cuidado las listas de candidatos y familiarizarse con el uso del voto preferencial si desean apoyar a un postulante en particular.

Miles podrían equivocarse: ASÍ debes usar correctamente el voto preferencial este 12 de abril en las Elecciones Generales 2026

Este mecanismo busca dar mayor control al ciudadano sobre su elección, fortaleciendo la representatividad de los congresistas y autoridades locales. Asimismo, se recomienda llegar con tiempo al centro de votación, llevar el DNI vigente y respetar las indicaciones del personal encargado, garantizando un proceso ordenado y seguro.

Millones de peruanos se alistan para ejercer su derecho al voto, y en ese sentido con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, el término preferencial es aquel que llama la atención debido a características ofrecidas de manera muy particular.

A través de redes sociales, la ONPE explica que termina tratándose de un “mecanismo opcional” a partir del cual gozarás de la chance durante la jornada del 12 de abril, de poder “elegir a candidatos específicos de la lista de una organización política”.

Basado en la votación por presidente y vicepresidentes, Senado a nivel nacional, Senado a nivel regional, diputados y representantes del Parlamento Andino, la cédula incluirá aquellas 5 columnas cuyos recuadros vacíos pueden ser completados mediante la colocación de números que identifican a los candidatos de tu preferencia.

¿Hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones Generales 2026? Esto dice la ONPE

La ONPE comunicó que la jornada electoral del domingo 12 de abril se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En ese intervalo, los ciudadanos deberán presentarse en los centros de votación que les han sido asignados para cumplir con el proceso. Asimismo, la entidad precisó que este horario ha sido establecido con el objetivo de organizar la afluencia de personas y prevenir concentraciones masivas.

Esto pasará si no votas en las Elecciones Generales 2026: la escala de multas que debes conocer antes de los comicios

El próximo domingo 12 de abril será una fecha importante para la historia del Perú, debido a que se elige a nuevas autoridades, entre ellas al presidente de la república, quien gobernará el país por los siguientes cinco años. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la ciudadanía podrá conocer si fue seleccionada como miembro de mesa a través de sus plataformas oficiales (LINK). Sin embargo, si el día de las elecciones la persona que ocupa un cargo de titular o suplente decide no acudir a cumplir su función, recibirá una multa de S/ 275. Aunque tienen la oportunidad de justificar su inasistencia mediante excusas o justificaciones formales ante la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Así, en cuanto a la ciudadanía que no se acerque a su local de votación para emitir su voto, también serán acreedores de una sanción económica que dependerá de la clasificación del distrito del elector, según la Ley 28859. Es decir, si una persona vive en una zona considerada como pobreza extrema, la multa asciende a S/ 27.50, mientras que los que residen en comunas consideradas pobre, la multa es de S/ 55. En el caso de habitar en un distrito considerado no pobre, la multa llega a S/ 110. Por último, para conocer si una persona cuenta con una multa electoral, el JNE puso a disposición una página web (ENLACE) que permite conocer con solo DNI si fuiste sancionado.