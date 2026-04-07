Por Redacción EC

Faltan pocos días para el domingo 12 de abril, una fecha que marcará un momento clave en la historia del Perú, cuando millones de ciudadanos mayores de edad acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades. En estas Elecciones Generales 2026, los votantes podrán participar no solo de manera tradicional, sino también mediante el voto preferencial, que permite indicar candidatos específicos dentro de una lista, aunque esta opción es completamente opcional. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha hecho un llamado a la ciudadanía a informarse con anticipación sobre los procedimientos y requisitos para sufragar correctamente, recordando la importancia de ejercer el derecho al voto de manera responsable. Además, la institución enfatiza la necesidad de acudir a los locales asignados dentro del horario establecido, para evitar contratiempos o demoras durante la jornada. Los electores también deben revisar con cuidado las listas de candidatos y familiarizarse con el uso del voto preferencial si desean apoyar a un postulante en particular.