Steam lleva a cabo una campaña navideña donde permite que sus usuarios incorporen cuatro títulos a sus bibliotecas personales sin coste alguno. Esta promoción de Valve incluye diversas experiencias independientes que, una vez obtenidas, permanecerán en el perfil de forma perpetua.

Desde intrigas históricas hasta frenéticos desafíos de supervivencia con estética retro, la selección gratuita busca satisfacer a todo tipo de perfiles durante estas festividades. Descubre los detalles técnicos de cada entrega y los pasos necesarios para asegurar estas licencias.

¿QUÉ VIDEOJUEGOS SE PUEDEN OBTENER SIN COSTO ALGUNO DURANTE ESTA TEMPORADA?

La actual selección de obsequios en la plataforma de Valve se compone de cuatro experiencias lúdicas sumamente distintas entre sí, diseñadas para captar el interés de diversos perfiles de jugadores. A continuación, se detallan las propuestas que se encuentran en promoción:

The Deed: Dynasty: Esta obra se aleja de los cánones tradicionales del rol para ponernos en la piel de un autor de crímenes. El usuario debe orquestar asesinatos y manipular el entorno para culpar a terceros, todo esto ambientado en tres épocas históricas que varían desde el salvaje oeste hasta fortalezas de la Edad Media. Es vital actuar rápido, pues el plazo para obtenerlo sin pagar concluye este 25 de diciembre.

Undercroft Warriors: La desarrolladora Fuzzy entrega un proyecto que rinde homenaje a las mecánicas clásicas de las salas recreativas y a los juegos de supervivencia masiva modernos. Con una estética de píxeles en blanco y negro, el jugador debe resistir embestidas de enemigos usando a uno de los seis guerreros disponibles. Esta oferta es más extensa, pues caduca al finalizar el año 2025.

Poker Omaha: Para los estrategas del azar, esta entrega ofrece una modalidad competitiva de cartas sin límites. Los participantes gestionan cuatro naipes iniciales y participan en torneos mundiales, cumpliendo objetivos diarios y recolectando galardones virtuales en una plataforma robusta de juego en línea.

Poker Omaha. | Foto: Steam

Gemini Rush: Se trata de una propuesta de velocidad poco convencional donde se pilotan vehículos monorrueda en circuitos de dos vías. La mecánica principal exige alternar entre carriles para superar obstáculos, todo ambientado en tres biomas visualmente diferenciados como cuevas y zonas de niebla espesa.

Gemini Rush. | Foto: Steam

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA RECLAMAR ESTOS REGALOS Y CONSERVARLOS PARA SIEMPRE?

Según informa Infobae, el método para asegurar que estas licencias digitales no desaparezcan de tu perfil es sumamente sencillo y no requiere de suscripciones adicionales. El proceso se resume en los siguientes puntos:

Ingreso a la plataforma: Inicia sesión en tu perfil de usuario, ya sea mediante la aplicación instalada en tu computadora o utilizando el portal web oficial de la tienda.

Inicia sesión en tu perfil de usuario, ya sea mediante la aplicación instalada en tu computadora o utilizando el portal web oficial de la tienda. Localización de los productos: Utiliza la herramienta de búsqueda interna para escribir el nombre de los títulos mencionados anteriormente de forma individual.

Utiliza la herramienta de búsqueda interna para escribir el nombre de los títulos mencionados anteriormente de forma individual. Registro de la propiedad: Una vez dentro de la ficha técnica de cada videojuego, localiza y presiona el botón que indica “Añadir a la cuenta” o “Instalar”.

Una vez dentro de la ficha técnica de cada videojuego, localiza y presiona el botón que indica “Añadir a la cuenta” o “Instalar”. Confirmación en biblioteca: Verifica que los juegos aparezcan en tu listado personal. Al completar este paso, los títulos te pertenecerán de forma permanente y podrás ejecutarlos cuando lo desees en el futuro.