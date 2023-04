Varios días después del anuncio de la nueva serie de Harry Potter por parte de Warner Bros. y HBO Max, se acaba de confirmar el regreso de otra franquicia de libros a la pantalla chica.

Hablamos de “Crepúsculo”, la saga literaria de fantasía romántica sobre jóvenes vampiros y lobos, que tuvo una adaptación en los cines entre los años 2008 y 2012, pero que ahora volverá como serie para la plataforma de streaming Lionsgate TV.

De acuerdo con la revista Variety, esta producción está más que confirmada y contaría con la participación de la propia autora de los libros: la estadounidense Stephanie Meyers. Asimismo, el proyecto estaría a cargo de los productores Wyck Godfrey y Erik Feig.

Hasta el momento, no se ha desarrollado guion alguno sobre esta serie, no hay fecha de lanzamiento en mente ni tampoco nombres para el reparto. Sin embargo, un nombre que ha surgido en rumores es el de Sinead Daly, quien sería el guionista. Este escritor ha trabajado en producciones como “The Walking Dead: World Beyond”, “Raised by Wolves”, “The Get Down” o “Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas”.

Aunque el regreso de esta historia a la pantalla genera expectativas, lo cierto es que los fanáticos de la franquicia no están contentos con la noticia.

“¿Cómo que van a hacer una serie de Crepúsculo? Perdón, pero yo no me puedo imaginar a otro cast que no sea este” y “Ya que vuelve Crepúsculo quiero que estén todos los originales nada de cambiar el elenco porque mato a alguien” son algunos de los comentarios más populares que recoge el diario Marca.

¿DE QUÉ TRATABA “CREPÚSCULO”?

La sinopsis oficial de la primera entrega señala lo siguiente: “Bella Swan se va a vivir con su padre al pequeño pueblo de Forks, donde conoce a Edward, un atractivo y misterioso chico del que se enamora y quien esconde un gran secreto: es un vampiro. Pero la familia del chico guarda una peculiaridad, y es que no se alimenta de sangre humana.”

Esta historia fue protagonizada en el cine por Kristen Stewart y Robert Pattinson como Bella Swan y Edward Cullen, respectivamente. Asimismo, con el pasar de las películas ganó protagonismo Taylor Lautner como el hombre lobo Jacob Black.

La saga estuvo conformada por cinco películas:

Crepúsculo

Luna Nueva

Eclipse

Amanecer - Parte 1

Amanecer - Parte 2

Estos cinco largometrajes recaudaron en su taquilla mundial entre 2008 y 2012 la impactante cantidad de 3,346,157,056 millones de dólares, confirmándose como una de las sagas más exitosas en la primera parte del siglo XXl.

¿DÓNDE VER LA SAGA CINEMATOGRÁFICA DE CREPÚSCULO?

Actualmente, las películas de la saga “Twilight” se encuentran completas en el catálogo de Netflix.