La saga de “Scream” está en su punto más alto tras el estreno de su sexta entrega y no es de extrañar que los exmiembros del reparto como Drew Barrymore y Parker Posey estén ansiosas por regresar en su posible séptima entrega. Ambas actrices manifestaron en público sus anhelos por volver a interpretar a sus personajes, a pesar de que ambas estén muertas en la saga.

Recientemente, en la rueda de prensa de su nueva película de terror, “Beau tiene miedo”, Parker Posey comentó para ComicBook.com que estaba interesada en retomar el papel de Jennifer Jolie de “Scream 3″.

Parker Posey como Jennifer Jolie en la saga "Scream". | Foto: Dimension Films

Aunque Ghostface mató brutalmente al personaje de Parker, la actriz no parece encontrar un impedimento para regresar: “Hice una entrevista para WNYC Radio, hace tres semanas, sobre la obra de teatro que estaba haciendo. Me dijeron, ‘Hay alguien que quiere saludarte’. Era el equipo de ‘Scream’”, comentaba Posey.

Aprovechando la ocasión, la actriz no dudó en preguntar: “¿Puedo estar en otra dimensión y volver? Eso espero. Me encantaría hacer eso. Eso fue muy divertido. No puedo creer que Wes Craven me haya dejado salirme con la mía con algunas de las tonterías que estaba haciendo. Lo amaba, y eso fue divertido”.

Por su parte, Drew Barrymore, quien inició la franquicia de “Scream” al interpretar a Casey Becker en la escena inicial de la primera entrega de Craven en 1996, utilizó su programa en televisión para decir que que está abierta a la idea de que Casey regrese en “Scream 7″.

“Tiene gracia. Nunca lo había pensado de esta forma, pero creo que una cesárea se podría comparar, de algún modo, con lo que le pasó a ella”, comentaba la actriz sobre las puñaladas que Casey recibía. “Pero, ¡miradme! Estoy aquí, estoy bien. Tal vez Casey Becker también está bien... Con un buen guión, ¡puede lograrse cualquier cosa!”, comentó.

Tal y como recuerda Fotogramas, la actriz participó en la escena más icónica de la saga, puesto que su personaje fue una de las primeras víctimas del asesino en serie de esta historia. Para recordar, la escena transcurre de la siguiente manera: Casey Becker contesta una tenebrosa llamada con una mano mientra agarra un cuchillo para defenderse. A pesar de todo, termina siendo apuñalada y posteriormente es descubierta muerta colgando de un árbol.

Drew Barrymore como Casey Becker en la saga "Scream". | Foto: Dimension Films

Una actriz que anuló la posibilidad de volver a la franquicia fue Neve Campbell, la protagonista de la saga en la mayoría de películas. La actriz se retiró de la franquicia después de no llegar a un acuerdo económico con la productora, sosteniendo que no sentía que su valor estuviera reflejado en el sueldo que le habían ofrecido.

“Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de ‘Scream’. He sentido que la oferta que se me presentó no equivalía al valor que he aportado a la franquicia”, mencionó la artista en el verano pasado, tras anunciarse la luz verde del rodaje de “Scream 6″.