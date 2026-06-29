El Mundial 2026 no solo está dejando grandes goles y sorpresas en el campo, sino también momentos insólitos en las tribunas que quedan grabados para la posteridad. Durante el electrizante encuentro de eliminación directa entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá, una aficionada protagonizó el blooper más viral de la jornada al perder su herramienta más preciada en pleno festejo.

¿Qué pasó en el minuto 48 del Sudáfrica vs. Canadá?

El segundo tiempo apenas comenzaba y el marcador se mantenía empatado 0-0. Para levantar los ánimos, la fanaticada en el estadio comenzó la famosa ‘ola’. Todo era alegría y coordinación hasta que la transmisión oficial captó un cuadro insólito en el minuto 48:17.

😅📱 A esta mujer se le CAYÓ EL CELULAR cuando hacía la OLA durante el partido de Sudáfrica y Canadá. pic.twitter.com/ub6sZs2LjE — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) June 28, 2026

Como se puede apreciar en la imagen, una hincha con playera roja levantó los brazos efusivamente para unirse al movimiento colectivo. Sin embargo, la que está a su costado con camiseta negra llevaba su teléfono celular sostenido muy cerca de la boca o mal asegurado, provocando que el dispositivo saliera disparado por los aires en el preciso instante de la ovación.

¿Qué es la ‘ola’ en los estadios de fútbol?

La ‘ola’ es un símbolo de fiesta, unión y folclor en los estadios de todo el mundo desde hace décadas. Sin embargo, el movimiento masivo y repentino de miles de personas al mismo tiempo suele saltar las alertas de seguridad por razones poco pensadas por los asistentes: la pérdida de objetos personales.

Al saltar de forma coordinada y levantar los brazos con euforia, es sumamente común que los espectadores dejen caer anteojos, billeteras y, de manera más frecuente, teléfonos móviles. En la velocidad del festejo, un descuido de un segundo puede terminar con la pantalla destrozada contra las gradas de concreto o, peor aún, con el objeto cayendo filas abajo sin posibilidad de recuperación inmediata.

El video del incidente se vuelve viral en redes sociales

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar. El fragmento de la transmisión de la cadena deportiva se convirtió en tendencia en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok en cuestión de minutos.

Los usuarios han inundado internet con memes, repeticiones en cámara lenta y debates sobre si la protagonista logró recuperar su teléfono intacto. Los hashtags del torneo se han mezclado con humoradas sobre el “celular volador”, demostrando que la pasión del Mundial se vive con la misma intensidad dentro y fuera de la cancha.