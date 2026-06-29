El video del blooper ya es viral en redes sociales tras el compromiso entre escuadras africanas y norteamericanas. Conoce los detalles de la jugada del minuto 48 y cómo evitar perder tus pertenencias en el estadio. (Foto: DSports Captura)
El video del blooper ya es viral en redes sociales tras el compromiso entre escuadras africanas y norteamericanas. Conoce los detalles de la jugada del minuto 48 y cómo evitar perder tus pertenencias en el estadio. (Foto: DSports Captura)
Por Paolo Valdivia

El Mundial 2026 no solo está dejando grandes goles y sorpresas en el campo, sino también momentos insólitos en las tribunas que quedan grabados para la posteridad. Durante el electrizante encuentro de eliminación directa entre las selecciones de Sudáfrica y Canadá, una aficionada protagonizó el blooper más viral de la jornada al perder su herramienta más preciada en pleno festejo.

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