La crisis energética se ha instaurado en Perú, y esto tras suceso que involucra a un gobierno cuya entidad como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), pone a disposición de la ciudadanía una herramienta totalmente gratuita. Ahora la importancia de aplicativo radica en permitirte consultar qué establecimientos venden los combustibles con los precios más bajos de tu localidad.

ESTA ES LA APP QUE EL OSINERGMIN LANZA PARA ENCONTRAR COMBUSTIBLES AL MENOR PRECIO

A nivel nacional, el uso de combustible reviste de suma importancia para los conductores peruanos que ahora se encuentran inmersos en una crisis energética por la cual vienen buscando acceder a los mejores precios de dicha sustancia.

En ese sentido, hoy “Facilito” desarrollado por parte del Osinergmin, se termina convirtiendo en aquel aplicativo, y también página web, a partir de las cuales tanto usuarios como transportistas, comerciantes y toda persona interesada en tomar decisiones informadas acerca del costo de la gasolina, por ejemplo.

Disponible para dispositivos móviles Android, iOS, e incluso desde internet a través de cualquier navegador, dicha herramienta gratuita además te brinda la chance de localizar estaciones de servicio y distribuidores, y hasta generar denuncia puntual, y registrar incidencias en lo que respecta a servicios de energía brindados por parte de diversas empresas o entidades.

Si te interesa consultar precios y servicios energéticos en un solo lugar, haz uso de “Facilito” de la siguiente forma, y considerando los pasos que comparte el Osinergmin oficialmente:

Página web

- Ingresa a www.facilito.gob.pe

- Selecciona el tipo de combustible

- Elige el departamento donde estás ubicado

- Selecciona la provincia, distrito y tipo de producto

Con respecto a la descarga de “Facilito” como aplicativo, resulta importante destacar que el Osinergmin lo permite gratuitamente desde Google Play, y un App Store creado por Apple para dispositivos iPhone, iPod Touch y iPad.

ESTAS SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL APLICATIVO “FACILITO” QUE DESARROLLA OSINERGMIN

Consulta de precios de combustibles y gas doméstico

- Esta función te permite conocer cada precio actualizado de gasolina, Gas Natural Vehicular (GNV), diésel y GLP vehicular, y del propio balón de gas que puedes encontrar en estaciones de servicio formales cercanas a tu domicilio, o de tu preferencia.

- Esta función te ayuda a comparar y encontrar mejores precios.

Información de estaciones de servicio y distribuidores

- Esta función incluye datos de ubicación, razón social y contactos de grifos, plantas, distribuidores de gas y estaciones de servicio, facilitando así la toma de decisiones y transparencia en el mercado.

Registro de inconformidades y denuncias

- Esta función te permite reportar fallas o inconsistencias en servicios de gas, electricidad o combustibles directamente desde la app, contribuyendo así a la mejora de la supervisión y atención de las empresas concesionarias.