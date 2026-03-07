Por Luis Carlo Merino

La crisis energética se ha instaurado en Perú, y esto tras suceso que involucra a un gobierno cuya entidad como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), pone a disposición de la ciudadanía una herramienta totalmente gratuita. Ahora la importancia de aplicativo radica en permitirte consultar qué establecimientos venden los combustibles con los precios más bajos de tu localidad.

