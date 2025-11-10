Los almuerzos en gran parte del mundo, traen como ingrediente fundamental al arroz que según la FAO, proporciona el 20% del suministro de energía alimentaria a nivel global. Hoy dicho alimento puede encontrarse en diversos tamaños y formas, sin embargo existen términos como añejo, extra y superior que generan cierta duda al momento de comprarlo, y pasamos a explicarte sus principales diferencias.

ESTO SIGNIFICA QUE ELIJAS COMPRAR ARROZ AÑEJO, EXTRA O SUPERIOR PARA PREPARAR TUS COMIDAS

Los días pasan, y el consumo de arroz resulta inevitable para millones de familias, y ciertamente recomendado debido a su cantidad de propiedades e ideales beneficios para la salud del cuerpo humano.

Al respecto, resulta fundamental que podamos conocer la existencia de sus diversos tipos, así como el significado de extra, superior y añejo que terminamos encontrando descrito en paquetes o bolsas vendidas.

Con respecto a los dos primeros términos mencionados y relacionados al arroz, y de acuerdo a lo precisado por parte de proveedor especializado, te contamos que solamente se tratan de palabras a partir de las cuales se determina el porcentaje de granos partidos, y hallados dentro del propio empaque, mientras el tercero guarda vínculo directo con el graneado.

A propósito de sus beneficios y propiedades, la FAO remarca que termina tratándose de un alimento básico y predominante para 17 países de Asia y el Pacífico, 9 de América del Norte y Sur, y 8 de África, proporcionando buena fuente de tiamina, riboflavina, niacina y fibra alimenticia, y siendo el integral el que contiene mayor cantidad de nutrientes a diferencia del tradicional de color blanco sin cáscara o pulido.

LOS BENEFICIOS QUE TE BRINDA EL CONSUMO DE ARROZ

El arroz es reconocido por ser una buena y excelente fuente de carbohidratos complejos.

El arroz fortalece nuestro metabolismo energético, la función nerviosa y salud cardiovascular gracias a representar una buena fuente de minerales como el magnesio, fósforo y potasio.

El arroz resulta altamente recomendado para consumo en dietas blandas o de recuperación digestiva debido a su bajo contenido en fibra y fácil digestibilidad.

INGENIERA DE ALIMENTOS TE BRINDA LOS MEJORES TIPS PARA EL GUARDADO DE COMIDAS DURANTE VARIOS DÍAS

La función más importante de una refrigeradora radica puntualmente en la conservación de alimentos y bebidas en frío, y con ello, lograr la prolongación de una vida útil que muchas veces no llega a consumarse debido a la cantidad de tiempo permaneciendo dentro de dicho equipo.

En ese sentido, hoy resulta importante darte a conocer lo que refiere la ingeniera, Montse Meléndez, quien de manera muy activa hace uso de sus redes sociales para brindar tips y recomendaciones entorno al cuidado de comidas, y el correcto guardado de platos preparados.

"Si el domingo cocinas para toda la semana y metes todo al refrigerador, lo estás haciendo mal“, remarca la especialista, mientras precisa a la vez que buscar conservar alimentos durante más de 7 días, implica uno de los graves errores cometidos al momento de decidir cocinar para toda la semana.

Basado en su profesión, Montse Meléndez recomienda que las preparaciones sean divididas para consumo efectivo, y asimismo mediante tapers o bolsas herméticas, siendo la descongelación segura una práctica que no debes llevar a cabo pasado los 3 meses, ya que lo cocinado finalmente perderá tanto sabor como textura.