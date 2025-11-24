A poco más de mes y medio de que termine el año, ha llegado el momento para organizar las vacaciones, descansos, viajes o escapadas para el 2026. Por esta razón, te contamos que el calendario del próximo año contará con 16 feriados nacionales, días de descanso para trabajadores del sector público y privado, ideales para disfrutar de un merecido respiro o aprovechar los fines de semana largos.

Revisa con anticipación el calendario y organiza mejor las vacaciones y las actividades laborales sin afectar la productividad. Descubre aquí cuáles serán los feriados de 2026.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS DEL 2026?

El próximo año contará con 16 feriados oficiales, distribuidos en varios meses del calendario nacional:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Jueves 2 de abril: Jueves Santo

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados del 2026 en Perú | Foto: Composición EC

¿CUÁNTO DEBEN PAGARTE SI TRABAJAS UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Conoce aquí el pago que vas a recibir si trabajas el feriado 6 de agosto. (Foto: Andina)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

¿Qué días son NO laborables en este 2026? | Fuente: El Peruano

¿SE MODIFICARÁN LOS FERIADOS? ESTO INDICA UNA PROPUESTA

Durante el gobierno de Dina Boluarte, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) presentó una iniciativa para eliminar cuatro feriados y tres días no laborables, con el objetivo de reducir los impactos en la actividad económica. Esta propuesta habría contado con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque hasta ahora no ha sido aprobada.

¿QUÉ CAMBIOS PLANTEA EL CONGRESO SOBRE LOS FERIADOS?

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un dictamen (pendiente aún de debate en el Pleno) que propone trasladar ciertos feriados al lunes siguiente. La medida busca fomentar el turismo interno y reactivar las economías locales mediante la creación de fines de semana largos que incentiven los viajes dentro del país, según informa Gestión.