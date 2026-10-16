La capacidad cognitiva humana ha sido objeto de numerosos estudios que buscan analizar las diferencias en los resultados de pruebas de inteligencia entre distintas poblaciones. En ese contexto, una investigación sobre el coeficiente intelectual (CI) presenta una clasificación de países de diversas regiones del mundo, entre ellos varios de América Latina. De acuerdo con los datos citados en este estudio, una nación latinoamericana encabeza la lista regional al registrar 96 puntos. El trabajo, elaborado por Richard Lynn y Tatu Vanhanen, reúne estimaciones que han sido utilizadas para comparar los resultados atribuidos a diferentes países. Sin embargo, este tipo de mediciones genera debate en la comunidad científica y no permite determinar por sí solo la inteligencia de todos los habitantes de una nación. A continuación, repasamos los datos de la investigación y la posición que ocupa el país latinoamericano mencionado en la clasificación.

De esta forma Uruguay termina llamando la atención desde casi mediados de 2023, gracias a esos 96 puntos que termina resultando el promedio más alto entre naciones latinoamericanas teniendo como influencia a la calidad educativa, nutrición, acceso a tecnologías, entre otros importantes aspectos asociados a la inteligencia.

Con respecto al artículo de investigación realizado por Richard Lynn y Tatu Vanhanen, también resulta importante destacar el CI y registro ciudadano de mejores indicadores de desarrollo cognitivo entorno a Argentina con sus 93 unidades, y Chile sumando 90, mientras a nivel global Singapur, Corea del Sur y Japón figuran liderando ranking.

LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA COMO CAPACIDAD MENTAL

Resulta importante porque nos permite razonar, planificar y resolver problemas.

Resulta importante porque nos permite pensar de forma abstracta y comprender ideas complejas.

Resulta importante porque nos permite aprender diversas cosas con rapidez y en base a experiencias.

Resulta importante porque nos permite construir estructuras de pensamiento que la memoria almacena.

Resulta importante porque nos permite lidiar con el mundo exterior e interior.

Resulta importante porque nos permite adaptarnos con éxito a situaciones complejas.

¿CÓMO SE RELACIONA LA INTELIGENCIA CON EL ACTO DE CURVAR LA LENGUA? ESTO REVELA LA PSICOLOGÍA

Diariamente, nuestros movimientos corporales evidencian un comportamiento en particular, siendo la lengua aquel órgano muscular capaz de ser curvada y según la psicología reflejar tanta creatividad como inteligencia.

De acuerdo a expertos, esta habilidad para llegar a doblarla, figura asociada a una plasticidad cerebral donde el cuerpo termina conectándose con la mente, y la adaptabilidad y creatividad salen a relucir de manera cognitiva.

Al propósito del tema, resulta importante destacar que la lengua curvada también está relacionada con mentes creativas y personas introspectivas capaces de afrontar conflictos de manera razonada mientras evidencian a la vez inclinación hacia la reflexión profunda.