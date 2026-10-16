Por Redacción EC

La capacidad cognitiva humana ha sido objeto de numerosos estudios que buscan analizar las diferencias en los resultados de pruebas de inteligencia entre distintas poblaciones. En ese contexto, una investigación sobre el coeficiente intelectual (CI) presenta una clasificación de países de diversas regiones del mundo, entre ellos varios de América Latina. De acuerdo con los datos citados en este estudio, una nación latinoamericana encabeza la lista regional al registrar 96 puntos. El trabajo, elaborado por Richard Lynn y Tatu Vanhanen, reúne estimaciones que han sido utilizadas para comparar los resultados atribuidos a diferentes países. Sin embargo, este tipo de mediciones genera debate en la comunidad científica y no permite determinar por sí solo la inteligencia de todos los habitantes de una nación. A continuación, repasamos los datos de la investigación y la posición que ocupa el país latinoamericano mencionado en la clasificación.