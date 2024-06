Paco Bazán logró superar la marca de los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube en pocos minutos, luego de que Jefferson Farfán lo retara a alcanzar ese número para que recién pueda invitarlo a su programa digital “Enfocados”, en el cual entrevista a figuras del fútbol peruano.

Como se recuerda, en una pasada entrevista que se le realizó a Erick Delgado, Jefferson Farfán señaló que entrevistaría a Paco Bazán cuando este logre los 100 000 suscriptores en la destacada plataforma de vídeos. “Que llegue a los 100 mil seguidores, ahí lo traigo”, comentó la ‘Foquita’ en aquel entonces.

Ahora, el presentador de televisión pudo sobrepasar la mencionada cifra en menos de una hora gracias a la ayuda de Magaly Medina, quien pidió a sus seguidores que se suscriban a “Entre Palos TV”, plataforma dirigida por Bazán junto a su amigo Erick Delgado.

Tras cumplir con el reto impuesto por la ‘Foquita’, el conductor de “El Deportivo En Otra Cancha” aprovechó el espacio de “Magaly TV La Firme” para celebrar el hecho y enviarle un mensaje a los conductores de “Enfocados”.

¿CUÁL FUE LA EXIGENCIA DE PACO BAZÁN A JEFFERSON FARFÁN?

En plena transmisión de “Magaly TV La Firme”, Paco Bazán decidió enviarle un vídeo a Roberto Guizasola, compañero de conducción de Jefferson Farfán en “Enfocados”, para compartirle la noticia de que había alcanzado la cifra que la ‘Foquita’ le pedía y que espera pronto estar en su programa digital.

“‘Cucurucho’, mi hermano, mira con quién estoy, con la madrina (Magaly). Hemos llegado a los cien mil, nos vamos al búnker, mi hermano, no creo que tu socio sea el verdadero ‘saltapatrás’. ¡Ahí nos vemos, pronto en la planicie!”, mencionó el exarquero.

Mientras Paco grababa el video, la popular ‘Urraca’ retaba a Jefferson Farfán a que cumpla su promesa. “Ahora te quiero ver Farfán. (...) Fácil es decirles a otros ‘saltapa’trás’, pero ahora te quiero ver”, comentaba entre risas la conductora de televisión.

¿QUÉ OCURRE ENTRE JEFFERSON FARFÁN Y PACO BAZÁN?

Actualmente, existe una controversia entre Jefferson Farfán y ‘Paco’ Bazán, luego de que la ‘Foquita’ hablara de la carrera del exguardameta de forma despectiva en su podcast “Enfocados”.

Todo inició en el podcast “Enfocados”, cuando tuvieron como invitado al portero de Deportivo Garcilaso, Diego Penny. Cuando llegaron a la sección “Dame que te doy” del programa, donde comparan a futbolistas, Roberto Guizasola mencionó a Paco Bazán, generando automáticamente una reacción de rechazo en la ‘Foquita’. “No seas malo, producción no sean malos”, dijo el exfutbolista, quien dejó en claro sus actitudes de rechazo, mencionando incluso que no llegó a verlo en la Videna.

En otro programa, que contó con la participación del exguardameta Erick Delgado, Jefferson Farfán volvió hablar de manera despectiva del exfutbolista y ahora presentador de televisión. “No lo conozco, yo no puedo opinar porque no lo conozco, no lo he visto…A mí háblame de galácticos, no me hables de ‘pisa pajas’ acá”, dijo la ‘Foquita’, luego de que Guizasola le comentara de manera sarcástica que pondría a Bazán entre los mejores arqueros del país.

“A ver, escúchame... ¿Libertadores? ¿Le ha metido Copa Libertadores ese jugador que estás hablando? ¿El Porvenir? ¿Champions League? ¿UEFA Europa League? ¿Mundial? ¡Entonces Cállate m…!”, agregó de manera eufórica Farfán.

Ante las críticas recibidas por Jefferson Farfán, el exarquero respondió sus declaraciones a través de diferentes medios. Primero, aprovechó un espacio del programa ‘Ni loco ni santo’ para mencionar que él no sabía que la ‘Foquita’ tenía algo en su contra.

También uso sus redes sociales para responder de manera sarcástica. Mediante una historia de Instagram, minimizó la necesidad de haber participado en competencias internacionales de alto nivel, como la Champions League o el Mundial, afirmando que con haber jugado en la Copa Perú era suficiente.