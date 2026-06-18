El sushi, célebre símbolo de la gastronomía japonesa, celebra su Día Internacional el 18 de junio, una ocasión que reúne a entusiastas del mundo entero para rendir homenaje a este exquisito manjar. Sin embargo, detrás de su reconocimiento como una joya culinaria nipona, se esconde una interrogante que más de uno se ha hecho: ¿Cuál es su origen? Aquí te compartimos lo que sabemos.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL SUSHI?

El sushi, aunque ampliamente reconocido como una especialidad de la cocina japonesa, tiene sus verdaderas raíces en el sudeste asiático. Este popular plato surgió en China en el siglo IV a.C. Inicialmente, la técnica de conservación del pescado consistía en fermentarlo con arroz, lo cual permitía preservar el pescado durante largos períodos. Este método era práctico y efectivo en tiempos donde no existían los métodos de refrigeración modernos.

El sushi preparado con salmón es uno de los más preferidos por los comensales. (Foto: Pexels/Valeria Boltneva).

El propósito original del sushi era puramente funcional: preservar el pescado y, al mismo tiempo, evitar su desperdicio. A lo largo del tiempo, esta técnica de fermentación fue adoptada por diferentes culturas asiáticas, extendiéndose gradualmente hacia el este. El sushi llegó a Japón a través de Corea, donde la práctica fue recibida y rápidamente comenzó a evolucionar.

En Japón, esta técnica de conservación se refinó y transformó considerablemente. Los japoneses no solo perfeccionaron el método de fermentación, sino que también empezaron a experimentar con diferentes tipos de pescado y arroz. Además, comenzaron a consumir tanto el arroz como el pescado juntos, en lugar de desechar el arroz fermentado, lo que marcó una notable diferencia en la evolución del sushi.

Finalmente, el sushi se profesionalizó en Japón, convirtiéndose en un manjar gourmet. Desde su modesto comienzo como una técnica de conservación, el sushi ha evolucionado a través de siglos de innovación culinaria. Hoy en día, el sushi es un arte culinario reconocido mundialmente, reflejando tanto la creatividad como la tradición japonesa en cada bocado.

DÍA INTERNACIONAL DEL SUSHI

El Día Internacional del Sushi se celebra anualmente el 18 de junio, una fecha especial para los amantes de este emblemático plato. Este día ofrece una oportunidad para rendir homenaje a la rica historia y evolución del sushi, que ha pasado de ser una sencilla técnica de conservación de pescado a un sofisticado y exquisito manjar disfrutado globalmente.

Durante esta celebración, se destaca la transición del sushi desde sus orígenes humildes hasta su estatus actual como una delicia gourmet. Chefs y aficionados de todo el mundo aprovechan esta ocasión para explorar nuevas variaciones y técnicas, mezclando tradición y modernidad en sus creaciones culinarias. La creatividad y la meticulosa atención a los detalles son elementos esenciales que se celebran en esta jornada.

El Día Internacional del Sushi no solo es una celebración de la comida, sino también una manifestación de la apreciación cultural y artística del sushi. Eventos, degustaciones y talleres se llevan a cabo en numerosas partes del mundo, permitiendo a los entusiastas del sushi conocer más sobre su historia, técnicas de preparación y la cultura japonesa en general.

Este día también promueve la apreciación de la diversidad culinaria que el sushi ofrece, alentando a los comensales a experimentar y disfrutar de las distintas variedades que existen. Desde el nigiri y el maki hasta las innovaciones modernas, el Día Internacional del Sushi es una celebración de la evolución continua y la importancia cultural de este plato en el ámbito culinario global.