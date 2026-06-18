Resumen

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SUSHI
SUSHI
Por Redacción EC

El sushi, célebre símbolo de la gastronomía japonesa, celebra su Día Internacional el 18 de junio, una ocasión que reúne a entusiastas del mundo entero para rendir homenaje a este exquisito manjar. Sin embargo, detrás de su reconocimiento como una joya culinaria nipona, se esconde una interrogante que más de uno se ha hecho: ¿Cuál es su origen? Aquí te compartimos lo que sabemos.