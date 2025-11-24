La práctica de deportes como el fútbol logra llevarse a cabo gracias a infraestructuras adecuadas, y sobre todo aforos que permiten recibir a miles de espectadores. Es precisamente la construcción de nuevo estadio aquel que hoy llama la atención, y esto debido a ambicioso y millonario proyecto cuyo monto de inversión asciende a los más de 3 millones de dólares, y le terminará perteneciendo a histórico club cuya temporada 2025-2026 transita por la segunda división.

EL CLUB DE SEGUNDA DIVISIÓN QUE ES NOTICIA POR LA CONSTRUCCIÓN DE MEGAESTADIO CON INVERSIÓN ASCENDENTE A LOS MÁS DE 3 MILLONES DE DÓLARES

A nivel global, la pasión por el fútbol sigue en aumento, y donde logra manifestarse es precisamente mediante los estadios que hoy llaman la atención gracias a la ejecución de proyecto a partir del cual los hinchas de histórico club inglés, gozarán de novedosas e imponentes instalaciones con miras a próximas temporadas.

De manera sorpresiva, el Birmingham City de la English Football League Championship, ha publicado comunicado brindando los detalles entorno a la construcción de nuevo recinto deportivo, y ahora diseñado para albergar a 62 mil espectadores gracias a la gestión de Heatherwick Studio en colaboración con MANICA Architecture.

“Con demasiada frecuencia, los estadios parecen naves espaciales que podrían haber aterrizado en cualquier lugar, esterilizando el área circundante”, expresa Thomas Heatherwick como fundador y director de dicho estudio de arquitectura que revoluciona y marca tendencia cada vez que presenta algún trabajo, remarcando además durante presentación de iniciativa, que estas nuevas instalaciones deportivas, surgen de la propia ciudad ubicada al noroeste de Londres, “su fábrica de ladrillos, sus mil oficios y la artesanía que lo sustenta”.

La información brindada oficialmente por parte del Birmingham City que hoy busca el ascenso a la Premier League, evidencia fotografías que sorprenden debido a diseño de megaestadio mediante el cual se busca plasmar la rica herencia industrial de West Midlands, y denominado como Powerhouse Stadium, también llama la atención producto de los más de 3 millones de dólares invertidos.

Ubicado en Bordesley Green, el novedoso recinto con capacidad para 62 mil espectadores, no solo albergará partidos de fútbol, sino además diversos eventos deportivos y vinculados al entretenimiento gracias a la incorporación de ingeniería de vanguardia que lo convertirá en un nuevo e importante punto de referencia para la ciudad y visitantes.

ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES DE LO QUE SERÁ EL NUEVO E IMPONENTE ESTADIO DISEÑADO PARA EL BIRMINGHAM CITY

Techo retráctil e inclinación móvil que permitirá flexibilidad durante los 365 días del año, y lo convierte en área ideal para grandes eventos deportivos, conciertos de música internacionales, así como experiencias culturales a gran escala.

El diseño del nuevo estadio del Birmingham City, busca acercar las gradas al terreno de juego, situándolas lo más inclinadas posible, y creando una pared de aficionados de 360 ​​grados.

La acústica de alto rendimiento del imponente estadio para 62 mil espectadores, amplificará el sonido del público, creando una atmósfera inolvidable para los aficionados locales.

Doce llamativas torres con forma de chimenea que bordean el recinto, según el Birmingham evocan las fábricas de ladrillo que antiguamente ocupaban el lugar, proporcionando así soporte estructural para la cubierta.

Las mismas 12 torres con forma de chimenea albergarán ascensores y escaleras, y facilitarán la ventilación, ofreciendo además hasta vistas panorámicas de la ciudad y una experiencia narrativa inmersiva desde lo más alto del imponente coloso diseñado por parte de Heatherwick Studio.

El moderno estadio del Birmingham City contará con mercados, cafés, restaurantes, áreas de juegos y espacios sociales ideados para todos los asistentes a partidos de fútbol u otros tipos de eventos.

“Knighthead y el club han iniciado un período de diálogo y consulta con la población local, aficionados, representantes políticos y responsables de planificación antes de presentar una solicitud de planificación para el Sports Quarter en 2026″, expresa la histórica institución inglesa mediante comunicado oficial donde también estima que al inicio de la temporada 2030-31, el Powerhouse Stadium finalmente quedaría listo para inaugurarse.