Desde su apertura, el Estadio Nacional es considerado la casa de la Selección Peruana en los partidos oficiales de las Eliminatorias, así como también ha albergado memorables encuentros por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, entre otros torneos. De hecho, este histórico recinto fue escenario de la clasificación de La Bicolor al Mundial de México 1970, pero también albergó una de las mayores tragedias deportivas del país, ocurrida en 1964, cuando un enfrentamiento entre hinchas y policías dejó un saldo fatal. Sin embargo, tras todo estos sucesos, ahora el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y Conmebol inician cooperación técnica para remodelar el Estadio José Díaz. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SERÁ LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO NACIONAL?

Con el objetivo de lograr cooperación técnica para la remodelación del Estadio Nacional, que no ha recibido intervención desde 2011, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), en cooperación con la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol), inició conversaciones para la ampliación de la capacidad del recinto. A pesar de que hasta el momento no se anunció la fecha o conclusión de la obra, se espera que el coloso José Díaz pase de 45 000 a 50 000 espectadores, así como se mejore la iluminación, accesos y el césped, cumpliendo con los más altos estándares internacionales, entre otras novedades.

Según Federico Tong Hurtado, presidente del IPD, la finalidad de este proyecto es que los estadios peruanos cuenten con condiciones de albergar competencias internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Sudamericanos o eventos internacionales), cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y funcionalidad. No obstante, eso no es todo, pues, el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Alejandro Villanueva, el Monumental de Ate y el Garcilaso de la Vega de Cusco también forman parte de estas mejoras en un ambicioso plan deportivo.

Asimismo, en el proyecto está incluido la construcción de un nuevo estadio dirigido exclusivamente para el fútbol femenino, que estará ubicado en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, en Lima. Por su parte, la Conmebol destacó que nuestro país cuenta con las condiciones necesarias para albergar nuevamente torneos internacionales de primer nivel, así como el impacto favorable que esta medida generaría tanto en el ámbito deportivo como en el económico de la nación.