Por Redacción EC

Cada vez más personas prestan atención a su alimentación y buscan incluir productos naturales que contribuyan al bienestar del organismo, como parte de una dieta equilibrada. Dentro de este grupo, las frutas ocupan un lugar importante debido a su aporte de nutrientes esenciales. Fresas, plátanos, manzanas y sandías son algunas de las opciones más populares, pues contienen vitaminas, minerales, fibra y compuestos antioxidantes. No obstante, existe una interrogante habitual entre los consumidores: ¿es recomendable comerlas con cáscara o es preferible retirarla antes de ingerirlas? Esta duda cobra relevancia porque la piel de ciertas frutas también puede concentrar sustancias beneficiosas para el cuerpo. Ante esta cuestión, una especialista en nutrición explicó cuáles son las posibles ventajas de consumirlas enteras y qué precauciones conviene tomar para hacerlo de manera segura. A continuación, te contamos los detalles de sus recomendaciones.