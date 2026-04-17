Netflix vuelve a posicionar uno de sus contenidos en lo más alto de las preferencias del público con una producción europea que, pese a no ser reciente, ha resurgido con fuerza tras el estreno de su tercera temporada. Se trata de una ficción breve, intensa y cargada de tensión que combina drama, thriller y crítica social, logrando enganchar a los espectadores desde el primer episodio. Inspirada en un hecho real que sacudió a una pequeña comunidad, esta serie ha logrado destacar por su narrativa cruda y sus personajes complejos. Además, su formato corto la hace ideal para maratonear, mientras que su historia, marcada por decisiones límite y consecuencias irreversibles, mantiene la intriga de inicio a fin. Descubre por qué esta historia se ha convertido en una de las más vistas del momento y qué elementos la han llevado a destacar entre tantas producciones.

¿CUÁL ES LA SERIE QUE ESTÁ ARRASANDO EN NETFLIX?

La producción que ha captado la atención del público es ‘Rabo de Peixe’, un thriller portugués que ha ganado notoriedad desde su estreno y que ahora vuelve a posicionarse en el TOP 10 tras la llegada de su tercera temporada. Con apenas seis episodios, esta ficción logra desarrollar una historia potente que gira en torno a un grupo de amigos cuya vida cambia de forma radical tras un inesperado suceso en su localidad. Su éxito radica en su capacidad para mezclar acción, drama y una mirada social sobre las consecuencias del narcotráfico en entornos vulnerables.

"Rabo de Peixe" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA ESTA HISTORIA BASADA EN HECHOS REALES?

La trama se sitúa en un pequeño pueblo pesquero donde la rutina se rompe cuando un cargamento de droga aparece en la costa. A partir de ese momento, un joven llamado Eduardo y su círculo cercano toman la decisión de involucrarse en la venta de la sustancia, lo que desencadena una cadena de situaciones peligrosas. Lo que comienza como una oportunidad se transforma rápidamente en un problema mayor, ya que deben enfrentarse tanto a las autoridades como a los verdaderos dueños del cargamento, mientras lidian con las consecuencias personales de sus actos.

¿QUÉ OCURRE EN LA TERCERA TEMPORADA?

En su entrega más reciente, la historia se centra en las secuelas de todo lo ocurrido previamente. Tras haber pasado un tiempo en prisión, el protagonista regresa a su comunidad en un contexto mucho más complejo, marcado por intereses económicos y tensiones sociales. Junto a sus amigos, impulsa un movimiento clandestino que busca recuperar el control frente a quienes dominan el entorno, pero esta iniciativa pronto desata nuevos conflictos. La narrativa profundiza en temas como la lealtad, la traición y los límites entre justicia y violencia, según informa El Confidente.

¿CUÁL ES LA HISTORIA REAL QUE INSPIRA LA SERIE?

Aunque la ficción toma varias licencias, su origen se remonta a un hecho ocurrido en 2001 en las Azores, cuando una embarcación cargada con grandes cantidades de cocaína quedó varada en la costa. Parte de la droga terminó llegando a la playa, donde fue recogida por los habitantes del lugar, muchos de los cuales desconocían de qué se trataba. Este episodio generó consecuencias graves en la comunidad, incluyendo problemas de adicción. A partir de este suceso, la serie construye un relato propio que amplifica el drama y explora sus efectos a largo plazo.