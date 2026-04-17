Resumen

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La serie de 6 episodios que arrasa en Netflix y está basada en hechos reales | Foto: Netflix
La serie de 6 episodios que arrasa en Netflix y está basada en hechos reales | Foto: Netflix
Por Redacción EC

Netflix vuelve a posicionar uno de sus contenidos en lo más alto de las preferencias del público con una producción europea que, pese a no ser reciente, ha resurgido con fuerza tras el estreno de su tercera temporada. Se trata de una ficción breve, intensa y cargada de tensión que combina drama, thriller y crítica social, logrando enganchar a los espectadores desde el primer episodio. Inspirada en un hecho real que sacudió a una pequeña comunidad, esta serie ha logrado destacar por su narrativa cruda y sus personajes complejos. Además, su formato corto la hace ideal para maratonear, mientras que su historia, marcada por decisiones límite y consecuencias irreversibles, mantiene la intriga de inicio a fin. Descubre por qué esta historia se ha convertido en una de las más vistas del momento y qué elementos la han llevado a destacar entre tantas producciones.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.