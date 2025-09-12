Aunque aún restan semanas para el fin del invierno, las condiciones climáticas empiezan a cambiar de manera significativa en varias zonas del Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por la inusual presencia de temperaturas elevadas en la sierra de Lima y en otras catorce regiones del país.

Según el organismo, entre el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre se presentarán temperaturas diurnas más intensas de lo habitual, con escasa nubosidad al mediodía, radiación ultravioleta en aumento y ráfagas de viento. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO DEL SENAMHI?

Según el aviso meteorológico Nº 317 del Senamhi, durante los días de alerta, las temperaturas serán más altas de lo habitual. Según el comunicado, “se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV)”. Esto implica que los rayos solares se sentirán con mayor fuerza y que la exposición directa podría resultar más riesgosa. Asimismo, se adelantó que “se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h”, sobre todo en las tardes.

¿QUÉ REGIONES SE VERÁN AFECTADAS?

El aviso de alerta naranja se extiende a un total de quince regiones del país:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Puno

Tacna

¿QUÉ SE ESPERA EN CADA ZONA SEGÚN EL PRONÓSTICO?

En cuanto a las cifras, el Senamhi detalló que para el jueves 11 de septiembre, se esperaron temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur.

Mientras que para este viernes 12 de septiembre, el escenario sería similar: temperaturas máximas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro y valores entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur, según recoge RPP.

¿QUÉ SEÑALAN LOS NIVELES DE ALERTA DE SENAMHI?

Senamhi explica que el nivel de alerta de color amarillo sugiere que puede ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos en una zona que, sin embargo, son normales en ella. De todas maneras, para esta alerta la institución recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación meteorológica y ser prudente si se realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

Respecto al color naranja, la entidad explica este nivel de alerta pronostica fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir con los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Por último está el color rojo, el cual predice fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Para este nivel, Senamhi recomienda ser extremadamente precavido, y cumplir con las mismas sugerencias de la alerta naranja.

¿QUÉ ES SENAMHI?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente. Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

