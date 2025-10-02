A nivel nacional, el Perú se caracteriza por forjar estudiantes que previamente superaron con éxito a los muchas veces temidos exámenes de admisión. En ese sentido, y dada su dificultad, hoy una evaluación particular desarrollada por universidad nacida de la parodia, viene llamando la atención en redes sociales sobre todo, generando así gran curiosidad entre aquellos internautas que no superan el 6% respondiéndola de manera correcta.

ESTA ES LA UNIVERSIDAD PERUANA QUE DESARROLLA EL EXAMEN MÁS DIFÍCIL DEL PAÍS

Las redes sociales hoy nos ofrecen contenido variado, y es precisamente dentro de su viralización, que hoy llama la atención la creación de institución cuyo examen de admisión solo alcanza a ser completado por el 6% de postulantes.

Al respecto, hoy vamos a referirnos a la Universidad Sideral Carrión (USC) nacida de la parodia, y que mediante página web, te ofrece curiosas carreras a las cuales puedes acceder si apruebas con éxito una evaluación que contiene algunas de las siguientes preguntas:

¿El pollo estaba vivo o muerto?

¿Qué país del mundo es clave para la humanidad?

¿Quién acuño la frase “Estudia Sonso”?

¿Quién acuño la frase “vótame tu Gaaaa ...”?

¿4*4 es igual a .......?

¿Quién acuño la frase “Artículo 46, me declaro en insurgencia”?

En relación a su creación, resulta importante destacar que la USC terminó naciendo en honor al exjugador de Dota 2, Jesús Lujan, contando actualmente con 4 campus virtuales, carreras como “Piloto de Combi”, “Licenciatura en Doxeo”, entre otras que sin duda causan entre gracia y gran expectativa, y hasta “becas para wawitas”.

FÍSICO DE LA UCLA SE VUELVE VIRAL EN YOUTUBE POR RESOLVER EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-2 DE LA UNI

Cada año, miles son los jóvenes peruanos que sueñan con ingresar a prestigiosas casas de estudio, siendo en esta ocasión particular la UNI aquella que llama la atención tras el desarrollo del Examen de Admisión 2025-2 cuyas preguntas se han vuelto virales gracias a Math Senpai.

El mencionado youtuber matemático hizo público el 29 de agosto, un video donde junto a su amigo físico de la Universidad de California como invitado, resuelve conjeturas entorno a dicha evaluación, y superando las 100 mil visualizaciones, evidenció momentos curiosos junto a él.

Con respecto al idioma, la viralización del contenido logró acentuarse ya que el profesional estadounidense no comprendía ciertas preguntas formuladas y descritas en Examen de Admisión 2025-2 de la UNI, pero más allá de la exigencia encontrada, finalmente haciendo uso de sus conocimientos, hasta tildó de fáciles algunas comprendidas.

“Considero que en otra oportunidad podrías darle un examen traducido al inglés, para que tu colega pueda analizar mejor los problemas y no se complique mucho en la lectura”, expresó uno de sus seguidores con respecto al video viral con más de 100 mil vistas, sin embargo, Math Senpai le respondió de manera puntual, que su amigo físico de la UCLA “... está aprendiendo español y le pareció divertido leerlas en su idioma original”.