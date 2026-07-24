Actualmente, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, los usuarios han convertido a determinadas producciones en sus favoritas, logrando que ocupen los primeros puestos entre los contenidos más vistos de la plataforma. Frente a ello, se revelaron las 10 series y películas del primer semestre del año que lograron conquistar a los fanáticos de la acción y ciencia ficción. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁLES SON LAS SERIES Y PELÍCULAS MÁS VISTAN EN NETFLIX?

De acuerdo con el medio AS, la producción que lidera el ranking de las más vistas en el primer semestre del año es ‘Él y ella’, estrenada el pasado 8 de enero, una miniserie que cuenta con 104 millones de visualizaciones y narra una historia centrada en una periodista que regresa a su pueblo natal para investigar un crimen. Mientras que, en segundo lugar se ubica la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’, con 100 millones de reproducciones. En tanto, en la categoría de películas, ‘Máquina de guerra’, protagonizada por Alan Ritchson, lidera la lista con 147 millones de visualizaciones. Le siguen ‘El botín’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, con 136 millones, e ‘Intercambiados’, con 131 millones de reproducciones. A continuación, te presentamos el listado completo con las demás producciones internacionales:

Series más vistas de Netflix

‘Él y ella’ - 104 millones ‘Los Bridgerton’ (T4) - 100 millones ‘Te encontraré’: 64 millones ‘Stranger Things’ (T5) - 56 millones ‘En fuga’ - 50 millones) ‘Así aprenderás’ - 48 millones ‘One Piece’ (T2) - 47 millones ‘El fuego de la venganza’ - 40 millones ‘Ms. Rachel’ - 37 millones ‘El agente nocturno’ - 36 millones

Películas más vistas de Netflix

‘Máquina de guerra’: 147 millones ‘El botín’: 136 millones ‘Intercambiados’: 131 millones ‘Las guerreras k-pop’: 130 millones ‘Depredador dominante’: 129 millones ‘Embestida’: 100 millones ‘Gente que conocemos en vacaciones’: 78 millones ‘El choque’: 65 millones ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’: 64 millones ‘Turbulencia en la oficina’: 58 millones

¿QUÉ SERIE DE SUPERHÉROES LLEGÓ A NETFLIX?

Hace algunas semanas, Netflix anunció la incorporación a su catálogo, desde el 1 de julio, de la serie “Heroes”, que reúne sus cuatro temporadas y decenas de episodios. Esta producción de ciencia ficción sobrenatural, que se estrenó hace más de 20 años en NBC, fue creada por Tim Kring y sigue la historia de personas de distintas partes del mundo que descubren que poseen habilidades extraordinarias y deben aprender a convivir con ellas mientras enfrentan amenazas que podrían cambiar el destino de la humanidad.

Entre ellas se encuentran Hiro Nakamura (Masi Oka), un japonés capaz de manipular el tiempo; el político Nathan Petrelli (Adrian Pasdar), quien desarrolla la facultad de volar; y el artista Isaac Méndez (Santiago Cabrera), cuyas pinturas anticipan acontecimientos futuros. Así, una de sus visiones predice una tragedia en Nueva York, por lo que los protagonistas deberán unirse para intentar evitarla. Por otro lado, pese a que se estrenó hace años, la serie sigue siendo recordada por los fanáticos de ciencia ficción. De hecho, tuvo intentos de regreso, como “Heroes Reborn” en 2015, conforme comparte Sensacine.