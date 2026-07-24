Por Manuel Gomez

Actualmente, Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios ver una amplia variedad de series, películas, documentales, anime y contenido original. Inclusive, las personas pueden acceder a su servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como smart TV, teléfonos, tabletas, laptops, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. En ese sentido, los usuarios han convertido a determinadas producciones en sus favoritas, logrando que ocupen los primeros puestos entre los contenidos más vistos de la plataforma. Frente a ello, se revelaron las 10 series y películas del primer semestre del año que lograron conquistar a los fanáticos de la acción y ciencia ficción. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.