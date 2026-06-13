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La misión de las universidades

“En la era de la inteligencia artificial, necesitamos profesionales capaces de usar herramientas poderosas sin abdicar de su juicio”.

    Patricia Stuart
    Por

    Rectora de la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La reciente publicación de “Magnifica humanitas” (“Magnífica humanidad”), la primera encíclica del papa León XIV, marca un hito en el debate global sobre el papel de la inteligencia artificial. Más allá de su valor para el mundo católico, el texto propone una reflexión ética de alcance universal sobre el rumbo de nuestra civilización. Que el papa haya elegido dedicar una encíclica a este tema revela la profundidad del desafío que enfrentamos como humanidad.

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