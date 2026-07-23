Mientras gran parte del país se prepara para disfrutar del feriado largo por Fiestas Patrias, una región del norte vivirá un descanso todavía más extenso. Gracias a la combinación de un feriado nacional, dos días no laborables y una fecha cívica de alcance regional, los trabajadores del sector público de Tumbes podrán ausentarse de sus labores durante siete jornadas consecutivas. La medida convierte a este departamento en el único del país con un calendario especial para estas celebraciones de julio.

Una fecha regional amplía el descanso

La diferencia está en el 24 de julio, jornada declarada día no laborable compensable en Tumbes para conmemorar la Batalla de Zarumilla. Esta disposición fue establecida mediante la Ordenanza Regional N.° 007-2024/GOB.REG.TUMBES-CR-CD, aprobada en 2024, la cual dispone que el beneficio se aplique cada año con motivo de esta efeméride.

La propia norma precisa: “Las horas dejadas de laborar, durante el día no laborable establecido en el artículo precedente, será compensado en los diez (10) días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de la entidad pública correspondiente, en función a sus propias necesidades”.

Así se completa una semana sin labores

El periodo de descanso comienza el jueves 23 de julio, feriado nacional por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. A esa fecha se suma el 24 de julio, reservado exclusivamente para Tumbes, seguido del fin de semana correspondiente al 25 y 26 de julio.

La cadena continúa con el lunes 27 de julio, declarado día no laborable compensable para el sector público mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, y concluye con los feriados nacionales del 28 y 29 de julio, dedicados a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú.

No todos accederán al beneficio

Este descanso excepcional beneficia únicamente a los trabajadores del sector público que laboran en Tumbes. En el resto del país, los empleados estatales tendrán un descanso de cinco días consecutivos, mientras que en el sector privado la aplicación del día no laborable del 27 de julio dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador.

Por esa razón, la posibilidad de disfrutar una semana completa de descanso será exclusiva para quienes cumplan con las condiciones establecidas por las normas vigentes y desarrollen sus funciones dentro de esa región.

Una medida que busca impulsar el turismo y la identidad regional

Además de recordar un hecho histórico de importancia para Tumbes, el calendario especial también abre la posibilidad de dinamizar el turismo interno y las actividades económicas vinculadas al feriado patrio. La combinación de fechas libres permitirá que muchas familias aprovechen esos días para viajar, participar en actividades conmemorativas o descansar antes del reinicio de sus actividades habituales.

De esta manera, Tumbes se convierte en la única región del Perú que enlazará un feriado regional con las celebraciones nacionales de Fiestas Patrias, conformando un periodo ininterrumpido de siete días de descanso para el personal del sector público.