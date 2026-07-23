Por Redacción EC

Mientras gran parte del país se prepara para disfrutar del feriado largo por Fiestas Patrias, una región del norte vivirá un descanso todavía más extenso. Gracias a la combinación de un feriado nacional, dos días no laborables y una fecha cívica de alcance regional, los trabajadores del sector público de Tumbes podrán ausentarse de sus labores durante siete jornadas consecutivas. La medida convierte a este departamento en el único del país con un calendario especial para estas celebraciones de julio.