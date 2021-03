En el segundo año de educación remota - o a distancia -, uno de los retos del presente año escolar 2021 - que inició el 15 de marzo en los colegios públicos - es disminuir las cifras de la deserción escolar que se registró en el 2020, pues por propias cifras del INEI, más de 370 mil niñas, niños y adolescentes se vieron forzados a abandonar sus estudios.

Para Daniel Yépez, coordinador de educación de World Vision Perú, la deserción escolar en el contexto de la actual pandemia del COVID-19 “se agudizó principalmente por las desigualdades que aún existen en nuestra sociedad, sobre todo con los estudiantes más vulnerables, como falta de dispositivos tecnológicos, conexión a Internet, e incluso la baja economía familiar que agudizó este problema”.

“En muchos casos, no hay posibilidades de que los padres sigan sosteniendo la educación de sus hijos e hijas en esta nueva realidad”, añadió.

Pero casi siempre solo se ve la punta del iceberg de todo lo que implica que las niñas, niños y adolescentes no continúen sus estudios; a lo largo de su vida van a ser ciudadanos con menos oportunidades laborales, sociales y realización personal frente a los que sí terminan sus estudios.

La deserción escolar, además, suele desencadenar en embarazo adolescente, riesgo de caer en explotación, ser víctima de violencia o trabajo infantil, entre otros problemas que los acompañan por el resto de sus vidas.

Esta falta de priorización a veces se da desde la misma casa de estudios pues no se priorizan aprendizajes básicos y fundamentales en el colegio como por ejemplo la competencia lectora. “Los alumnos no han desarrollado bien su competencia lectora, por ende, no logran el rendimiento académico que esperan en las diferentes áreas, por lo mismo no le encuentran sentido al estudio, y ese también es un factor para el abandono escolar”, recalcó el especialista.

Añadió que también existe deserción en el nivel secundaria porque los adolescentes tienen que empezar a trabajar para ayudar a sus familias y la educación no les da mucho sentido a las expectativas que tienen y terminan retirándose solo para tener ganancias económicas inmediatas.

El especialista comentó que hay una relación directa del grado de escolaridad alcanzada con el subempleo, la pobreza y el acceso a todos los derechos. Los niños, niñas y adolescentes que no terminan el colegio tienen menos oportunidades del ejercicio pleno de sus derechos como deberían y se merecen. En ese sentido, destacó que mientras más niños, niñas y adolescentes deserten de la escuela, los niveles de pobreza, inequidades, violencia, inseguridad ciudadana y delincuencia no bajarán en el país.

World Vision Perú lanzó la campaña “Sumémonos por la Niñez, por una educación que transforme sus vidas”, con el objetivo de sumarse a los esfuerzos del Estado para lograr que ningún escolar abandone sus estudios y los continúe con las condiciones mínimas que merecen de conectividad, acompañamiento de la familia y buena pedagogía de los docentes.

Además, se busca llevar dispositivos tecnológicos, asesoría y acompañamiento a alumnos y docentes de las zonas más vulnerables de Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Lima, Tacna y Tumbes.