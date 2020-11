El viernes negro o “Black Friday” es una fecha muy popular en Estados Unidos, se trata del día en que las ofertas navideñas arrancan en tiendas minoristas y grandes almacenes. Usualmente se ofrecen grandes ofertas que duran solo 24 horas, pero conforme se ha ido volviendo una tendencia mundial las modalidades han ido variando.

No existe una fecha fija para el Black Friday en Estados Unidos, sino que este se celebra un día después de Acción de Gracias. Por lo que se sabe que será al día siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre, lo que quiere decir que puede caer entre el 16 y el 29 de noviembre del año en el que se desarrolla. El Black Friday 2020 se celebrará el viernes 27 de noviembre.

Gracias a las fronteras que supera la difusión por Internet, el Black Friday ha ido sumando a varios países dentro de la tradición. En este caso muchas tiendas optan por realizar estas ventas de forma virtual durante todo el fin de semana y empalmar con el Cyber Monday, una fecha de ofertas en tiendas virtuales.

En el Perú, aproximadamente, se empezó a celebrar esta fecha a inicios de este siglo. En 2014, se estima que unas 150 tiendas participaron del Black Friday en Perú. Este año se espera la participación de muchas más tiendas.

Usualmente esta fecha es ideal para hacer compras en el sector tecnológico, ya que los dispositivos suelen ser muy caros y en Black Friday pueden llegar a tener ofertas de hasta 50% sobre el precio de venta. Igualmente aplica para ropa, calzado, muebles, entre otros.

Claves para tener un buen Black Friday

Objetivos

Antes de la fecha es importante tener claro qué producto queremos o necesitamos. Ponerlo en una lista y hacer una búsqueda sobre el nombre, modelo y detalles de lo que se quiere comprar. Con estos datos podremos hacer una buena compra en Black Friday y no quedarnos con lo que otros usuarios dejaron. Esto aplica tanto para compras presenciales como digitales.

Opiniones

Cuando estés realizando tu investigación sobre los productos que quieres encontrar con rebajas, haz una búsqueda de opiniones y evaluaciones de clientes que hayan adquirido lo mismo que tú quieres. De esta forma podrás ver si la imagen que ofrecen en el e-commerce es en efecto lo mismo que llegará a tu casa.

Actualizaciones

Durante el Black Friday, el flujo de clientes aumenta en Internet, por lo que se pueden agotar con rapidez los productos, caer algunos sitios web que no estén preparados, etc. Para que ello no afecte tu compra es importante que tengas todas tus apps de pago, tiendas y búsqueda actualizadas en su más reciente versión. De esta forma tendrás más chances de hacerte con el producto deseado.

