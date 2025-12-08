El esperado aguinaldo por Navidad para los trabajadores del Estado está por ser depositado. A diferencia de la gratificación del sector privado, este beneficio tiene un monto fijo de S/. 300, aprobado en la Ley de Presupuesto. Te explicamos la fecha estimada de pago, quiénes tienen derecho a recibir este subsidio y cuáles son los requisitos esenciales.

¿Cuándo se paga el aguinaldo navideño 2025? (Fecha estimada)

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) suele publicar la resolución con el cronograma exacto en los primeros días de diciembre, la tradición y el procedimiento indican lo siguiente:

Fecha de pago estimada: El aguinaldo navideño se deposita generalmente en la primera o segunda semana de diciembre , antes del día 15.

El aguinaldo navideño se deposita generalmente en la , antes del día 15. Fuente oficial: El pago se realiza directamente a través de las planillas del Estado, una vez que el MEF aprueba la transferencia.

El pago se realiza directamente a través de las planillas del Estado, una vez que el MEF aprueba la transferencia. Monto: S/. 300 (Fijo).

Los beneficiarios deben estar atentos a la comunicación oficial de su entidad (ministerio, gobierno regional, o institución) sobre el día exacto del depósito.

¿Quiénes tienen derecho a recibir el aguinaldo de S/. 300?

El aguinaldo está dirigido a los trabajadores del Estado que se encuentran bajo los regímenes del sector público. Este grupo incluye:

Trabajadores activos: Personal bajo los Decretos Legislativos N° 276, N° 728, y N° 1057 (CAS) .

Personal bajo los Decretos Legislativos . Fuerzas Armadas y Policía Nacional (FFAA y PNP): Incluye oficiales, suboficiales y personal del servicio militar.

Incluye oficiales, suboficiales y personal del servicio militar. Pensionistas del Estado: Aquellos que reciben pensiones bajo los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y N° 20530.

Aquellos que reciben pensiones bajo los regímenes del Decreto Ley N° 19990 y N° 20530. Funcionarios públicos y directivos superiores: Incluidos en los regímenes laborales especiales.

Si un trabajador del sector público está bajo el régimen 728, solo recibe el Aguinaldo de S/. 300, y no la Gratificación completa del sector privado.

Requisitos para Recibir el Pago Fijo de S/. 300

Para que el servidor público acceda al Aguinaldo, debe cumplir obligatoriamente con dos condiciones:

Estar en Situación Activa: El trabajador debe encontrarse laborando a la fecha de vigencia de la norma (usualmente a fines de noviembre o inicios de diciembre). Antigüedad Mínima: Contar con una antigüedad no menor de tres meses prestando servicios para el Estado (al 30 de noviembre).

Aguinaldo vs. Gratificación: ¿Cuál es la diferencia clave?

1. Aguinaldo navideño (Sector público)

Beneficiarios: Servidores Públicos (D.L. 276, CAS), Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Pensionistas del Estado.

Servidores Públicos (D.L. 276, CAS), Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Pensionistas del Estado. Monto: Es un Monto Fijo de S/ 300 (establecido por la Ley de Presupuesto Anual).

Es un de S/ 300 (establecido por la Ley de Presupuesto Anual). Base Legal: Ley de Presupuesto Público (disposición del MEF).

Ley de Presupuesto Público (disposición del MEF). Bonificación Extra: No aplica.

2. Gratificación (Sector Privado)