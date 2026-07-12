El Gobierno oficializó las disposiciones para el pago del aguinaldo por Fiestas Patrias destinado a los trabajadores y pensionistas del sector público. De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 128-2026-EF, el beneficio económico será de S/300 y se entregará de manera extraordinaria como parte de las medidas adoptadas para este año. La norma establece quiénes podrán acceder a este incentivo y las condiciones para su otorgamiento. El desembolso se realizará en un único pago junto con la planilla correspondiente al mes de julio de 2026. Con esta medida, el Ejecutivo busca reconocer el desempeño de los servidores públicos y brindar un apoyo económico adicional con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias. Asimismo, el beneficio alcanza a los pensionistas comprendidos dentro de los regímenes contemplados en la normativa vigente.

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La disposición oficial señala que el aguinaldo será entregado en su totalidad únicamente a los trabajadores y pensionistas que acrediten el cumplimiento de los requisitos relacionados con el tiempo de servicio y la antigüedad establecidos en la normativa vigente. De esta manera, el acceso al beneficio estará sujeto a las condiciones fijadas por el Ejecutivo, con el fin de garantizar que el desembolso se efectúe conforme a los criterios previstos para este incentivo económico. Asimismo, el documento recuerda que el otorgamiento del aguinaldo ya se encontraba contemplado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Sin embargo, el Decreto Supremo N.° 128-2026-EF desarrolla con mayor precisión los lineamientos para su aplicación, especificando los requisitos, las excepciones y los alcances que deberán cumplirse para acceder al pago extraordinario por Fiestas Patrias.

¿Cuáles son las condiciones para recibir el pago íntegro del aguinaldo del mes de julio por Fiestas Patrias?

El aguinaldo por Fiestas Patrias está destinado únicamente a los trabajadores comprendidos dentro del sector público, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Este beneficio no alcanza a los servidores que laboran bajo el régimen de la actividad privada, ya que ellos cuentan con un esquema distinto de compensación económica durante esta época del año. La medida busca delimitar con claridad quiénes son los beneficiarios del subsidio extraordinario. En el caso de los trabajadores sujetos al régimen laboral privado, corresponde el pago de la gratificación regulada por la Ley N.° 27735. Por ello, las autoridades han enfatizado la importancia de diferenciar ambos beneficios para evitar interpretaciones erróneas sobre su alcance. Esta precisión permite que los empleados identifiquen correctamente el derecho que les corresponde según el régimen laboral al que pertenecen y las disposiciones legales que los amparan.

Para acceder al pago completo de S/300, la norma exige dos condiciones fundamentales:

Estar en funciones al 30 de junio de 2026 y

Contar con al menos tres meses de antigüedad en la entidad pública a esa misma fecha.

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El aguinaldo de S/300 por Fiestas Patrias beneficiará a diversos grupos de trabajadores y pensionistas del sector público contemplados en la normativa vigente. Entre ellos figuran los funcionarios y servidores nombrados o contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, así como los docentes comprendidos en la Ley de Reforma Magisterial y la Ley Universitaria. El beneficio también alcanza al personal de salud regulado por el Decreto Legislativo 1153, además de obreros permanentes y eventuales del Estado.

La medida incluye igualmente a los integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y a los pensionistas de los distintos regímenes administrados por el Estado. En el caso de los servidores incorporados al régimen del Servicio Civil, el pago se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Civil y su reglamento de compensaciones. Asimismo, la norma dispone que los docentes del Magisterio Nacional que cumplen una jornada laboral completa recibirán un monto que, en ningún caso, será inferior a los S/300 establecidos para este beneficio extraordinario.

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El otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias 2026 se sustenta en las disposiciones de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 y del Decreto Supremo N.° 128-2026-EF. Ambas normas fijan el monto del beneficio, los requisitos para acceder a él y los procedimientos aplicables en situaciones específicas. Con este marco legal, el Ejecutivo busca que la entrega del incentivo económico se realice bajo criterios claros y previamente establecidos.

Asimismo, la normativa tiene como propósito asegurar una distribución transparente y equitativa entre los trabajadores y pensionistas del sector público que cumplan con las condiciones exigidas. El Gobierno peruano sostiene que esta medida representa un reconocimiento a la labor que desempeñan los servidores del Estado y garantiza que el desembolso se efectúe de manera oportuna, respetando los lineamientos y procedimientos previstos en la legislación vigente.