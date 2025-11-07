Luis Carlo Merino
A menudo, la astronomía como ciencia que estudia las estrellas, planetas y galaxias, nos permite disfrutar de eventos siniguales a lo largo y ancho del firmamento. En esa línea, el único satélite natural de la Tierra es aquel objeto cuyas características varían cada cierto tiempo, y según termina por manifestarse considerando las siguientes fases durante también el mes de noviembre.

ESTE ES EL CALENDARIO LUNAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2025

Conforme pasa el tiempo y los propios años, también sigue su curso ese calendario lunar que anualmente registra las distintas fases del único satélite natural de la Tierra, y las ordena por fechas y horarios puntuales.

Las personas a nivel mundial y desde diversas partes, tienen en el firmamento a ese escenario normalmente nocturno donde el plenilunio también logra manifestarse, y pueden hasta observarlo sin necesidad de lentes especiales u otros elementos similares.

A continuación, y para que estés al tanto de lo que se viene en cuanto a eventos astronómicos se refiere, te compartimos las fechas referentes a calendario lunar de noviembre 2025:

  • Miércoles 5 de noviembre

- Luna Llena

  • Miércoles 12 de noviembre

- Cuarto Menguante

  • Jueves 20 de noviembre

- Luna Nueva

  • Viernes 28 de noviembre

- Cuarto Creciente

Cabe resaltar y recordar con respecto a las fechas de este calendario lunar correspondiente al undécimo mes de 2025, que el miércoles 5 de noviembre millones de personas a nivel global fueron testigos de la Superluna del Castor en firmamento, mientras entre el 11 y 12 la lluvia de estrellas Táuridas del Norte, continuará iluminando el cielo de manera sinigual.

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES ACERCA DE LAS FASES QUE COMPONEN EL CALENDARIO LUNAR

  • Cuarto creciente (28 de noviembre)

- Aparición que ocurre aproximadamente 1 semana después de la Luna nueva.

- Esta Luna aparece como un semicírculo en el cielo.

- La mitad derecha de esta Luna resulta visible e iluminada por el Sol.

- La luz visible de esta Luna se magnifica a medida que avanzan los días.

- Aparición que representa una transición hacia la Luna llena.

  • Luna llena (5 de noviembre)

- Plenilunio que ocurre cuando el planeta Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna como tal.

- Plenilunio que sucede aproximadamente cada 29,5 días.

- Plenilunio que aparece como un disco redondo y brillante en el cielo nocturno.

- Plenilunio que alcanza a medianoche su punto más alto en el cielo.

- Plenilunio que se oculta justo cuando amanece.

  • Cuarto menguante (12 de noviembre)

- Esta Luna sale a medianoche, alcanzando su máximo apogeo al amanecer mientras llega el mediodía.

- La superficie visible de esta Luna se va reduciendo conforme avanzan las horas.

- Esta Luna se sitúa a 90 grados oeste del Sol.

- Dependiendo del hemisferio, se pueden observar diferentes partes de la Luna.

  • Luna nueva (20 de noviembre)

- Luna conocida también como novilunio o interlunio.

- Aparición que se produce en el día 0 de una lunación que dura aproximadamente 29 días.

- Luna que resulta imposible ver a simple vista ya que termina saliendo a la misma hora que el Sol.

- Luna que solo es posible observar durante un Eclipse total de Sol.

