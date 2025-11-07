A menudo, la astronomía como ciencia que estudia las estrellas, planetas y galaxias, nos permite disfrutar de eventos siniguales a lo largo y ancho del firmamento. En esa línea, el único satélite natural de la Tierra es aquel objeto cuyas características varían cada cierto tiempo, y según calendario lunar termina por manifestarse considerando las siguientes fases durante también el mes de noviembre.

ESTE ES EL CALENDARIO LUNAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2025

Conforme pasa el tiempo y los propios años, también sigue su curso ese calendario lunar que anualmente registra las distintas fases del único satélite natural de la Tierra, y las ordena por fechas y horarios puntuales.

Las personas a nivel mundial y desde diversas partes, tienen en el firmamento a ese escenario normalmente nocturno donde el plenilunio también logra manifestarse, y pueden hasta observarlo sin necesidad de lentes especiales u otros elementos similares.

A continuación, y para que estés al tanto de lo que se viene en cuanto a eventos astronómicos se refiere, te compartimos las fechas referentes a calendario lunar de noviembre 2025:

Miércoles 5 de noviembre

- Luna Llena

Miércoles 12 de noviembre

- Cuarto Menguante

Jueves 20 de noviembre

- Luna Nueva

Viernes 28 de noviembre

- Cuarto Creciente

Cabe resaltar y recordar con respecto a las fechas de este calendario lunar correspondiente al undécimo mes de 2025, que el miércoles 5 de noviembre millones de personas a nivel global fueron testigos de la Superluna del Castor en firmamento, mientras entre el 11 y 12 la lluvia de estrellas Táuridas del Norte, continuará iluminando el cielo de manera sinigual.

CARACTERÍSTICAS Y DETALLES ACERCA DE LAS FASES QUE COMPONEN EL CALENDARIO LUNAR

Cuarto creciente (28 de noviembre)

- Aparición que ocurre aproximadamente 1 semana después de la Luna nueva.

- Esta Luna aparece como un semicírculo en el cielo.

- La mitad derecha de esta Luna resulta visible e iluminada por el Sol.

- La luz visible de esta Luna se magnifica a medida que avanzan los días.

- Aparición que representa una transición hacia la Luna llena.

Luna llena (5 de noviembre)

- Plenilunio que ocurre cuando el planeta Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna como tal.

- Plenilunio que sucede aproximadamente cada 29,5 días.

- Plenilunio que aparece como un disco redondo y brillante en el cielo nocturno.

- Plenilunio que alcanza a medianoche su punto más alto en el cielo.

- Plenilunio que se oculta justo cuando amanece.

Cuarto menguante (12 de noviembre)

- Esta Luna sale a medianoche, alcanzando su máximo apogeo al amanecer mientras llega el mediodía.

- La superficie visible de esta Luna se va reduciendo conforme avanzan las horas.

- Esta Luna se sitúa a 90 grados oeste del Sol.

- Dependiendo del hemisferio, se pueden observar diferentes partes de la Luna.

Luna nueva (20 de noviembre)

- Luna conocida también como novilunio o interlunio.

- Aparición que se produce en el día 0 de una lunación que dura aproximadamente 29 días.

- Luna que resulta imposible ver a simple vista ya que termina saliendo a la misma hora que el Sol.

- Luna que solo es posible observar durante un Eclipse total de Sol.