Si tenemos que hablar de una de las bebidas más populares, agradables y hasta socializadoras, que está presente en diferentes momentos de la vida de las personas, así como en el trajinado día a día, esa es, sin duda alguna, el café.

Por su aroma, textura y variados sabores, el café – en sus diferentes presentaciones - está listo para conquistar hasta al más exigente de los paladares. Ya sea durante el desayuno, a modo de merienda o por la tarde-noche en una reunión de trabajo o cita personal, la bebida amigable por excelencia siempre está ahí, cual compañera ideal de ruta.

Las preguntas que muchos consumidores se hacen son: ¿cuál es el mejor momento para tomar café? ¿Si tomo café por la mañana me sentiré más despierto durante el resto del día? ¿Si bebo una tacita por la noche se me irán las ganas de dormir?

Por estas y otras interrogantes relacionadas con el consumo de café, varias investigaciones realizadas en diversas partes del mundo han tratado de demostrar y explicar cuál es la mejor hora para consumir esta bebida, que por su contenido de cafeína, es considerada un estimulante.

¿Qué pasa si bebo café ni bien despierto?

Para Steven Miller, neurocientífico e investigador de la Escuela de Medicina Geisel en Dartmouth, tomar una taza de café como primera actividad de la mañana disminuye sus propiedades energizantes, debido a que nuestro cuerpo presenta altas concentraciones de cortisol (la hormona del estrés) durante ese momento del día, informa el diario mexicano El Universal.

Dicha hormona incrementa la sensación de alerta, regula la presión sanguínea y el estado de ánimo, de acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

¿Qué pasa, entonces, si bebo café con altos niveles de cortisol en mi cuerpo? Consumir cafeína cuando el cortisol se encuentra en su punto más álgido en el organismo hará que este reduzca la producción natural de esa hormona, lo que hará que la persona se sienta somnolienta tras algunas horas, señala el blog gastronómico Taste of Home, citado por El Universal.

Por si esto fuera poco, dicha mezcla – de cafeína y cortisol – puede generar ansiedad o nerviosismo, según lo advierte la dietista estadounidense Laura Cipullo.

¿Cuál es la mejor hora para beber café?

Según lo explica Steven Miller, una persona que se despierta a las 6:30 am, llegará a sus niveles máximos de cortisol entre las 8 am y las 9 am; después al mediodía y nuevamente entre las 5:30 pm y las 6:30 pm.

Entonces, tomando en cuenta este ciclo, lo recomendable es consumir café entre las 9:30 am y las 11:30 am, es decir, tres horas después de despertar, de acuerdo con el sitio especializado en salud Healthline.

Es importante tener en cuenta que no a todas las personas les hace bien tomar café, pues la cafeína, si bien puede ayudar a unos a sentirse más activos y con energía durante el día, a otros les puede hacer sentir mal, sobre todo si presentan algún problema de salud que no sea compatible con dicha sustancia. Lo recomendable, en estos casos, es consultar con un médico.

