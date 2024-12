El Gobierno del Perú decretó tres nuevos días no laborables para los trabajadores del sector público y privado. Aprovecha al máximo los feriados oficiales y días no laborables para realizar diversas actividades con amigos y/o familia, como salir a viajar, pasear, descansar en casa, entre otras cosas. En la siguiente nota te brindamos la lista de días no laborables próximos y feriados oficiales del 2024.

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FERIADO DEL AÑO 2024 EN PERÚ Y QUÉ SE CELEBRA?

El próximo feriado nacional es el 8 de diciembre, ocasión en la que se conmemora la Inmaculada Concepción.

¿Desde cuándo el Día de la Inmaculada Concepción se conmemora cada 8 de diciembre?

Consulta mucho más de la efemérides de la inmaculada concepción, su historia y relevancia para la fe y sociedad:

El feriado más cercano al ya mencionado es el 9 de diciembre que se honra la memoria histórica y de los caídos de la Batalla de Ayacucho, una lucha de suma importancia para la independencia de nuestro país como también para el nacimiento de la República peruana.

"Ayacucho: Camino a la victoria impensable" es un podcast gestado por la historiadora Carmen McEvoy y un grupo de profesionales de múltiples áreas. / El Comercio

Aquí puedes conocer un poco más de la historia y su relevancia para la independencia del yugo español:

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES QUE RESTAN EN EL 2024?

Lunes 7 Octubre: Día no laborable para el sector público

Martes 8 Octubre: Combate de Angamos (Feriado)

Viernes 1 Noviembre: Día de Todos los Santos (Feriado)

Jueves 14 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado

Viernes 15 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado

Sábado 16 de noviembre: Día no laborable para el sector público y privado

Viernes 6 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 Diciembre: Inmaculada Concepción (Feriado)

Lunes 9 Diciembre: Batalla de Ayacucho (Feriado)

Lunes 23 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 Diciembre: Navidad (Feriado)

Lunes 30 Diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 Diciembre: Día no laborable para el sector público

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable: El día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.