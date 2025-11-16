El calendario oficial del 2025 aún ofrece oportunidades para disfrutar de descansos prolongados en el país. Los peruanos pronto podrán aprovechar un nuevo feriado largo de cuatro días consecutivos, una fecha ideal para organizar viajes, relajarse o compartir actividades con la familia antes de que termine el año.

Esta medida combina fechas festivas y un día no laborable declarado por el Gobierno, lo que genera un fin de semana extendido tanto para el sector público como, eventualmente, para el privado. A continuación, te contamos cuándo será este feriado y qué otros días libres quedan en la agenda nacional.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO FERIADO LARGO EN EL PERÚ?

El último feriado largo del año se vivirá del sábado 6 al martes 9 de diciembre de 2025. Esto se debe a la coincidencia de dos fechas conmemorativas: el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el martes 9, en recuerdo de la Batalla de Ayacucho. Ambas jornadas son feriados nacionales, por lo que los trabajadores del sector público disfrutarán de cuatro días seguidos de descanso, desde el fin de semana hasta el martes.

(Foto: Touting y Automóvil Club del Perú) / Touting y Automóvil Club del Perú

¿HABRÁ OTRO FERIADO LARGO QUE PODRÁN DISFRUTAR LOS TRABAJADORES PERUANOS?

El último feriado largo del año se extenderá desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de diciembre. Este periodo coincide con las celebraciones por Navidad y se activa porque el Gobierno declaró el viernes 26 como día no laborable para el sector público.

En el caso del sector privado, la aplicación de este día dependerá de acuerdos internos entre empleador y trabajador, por lo que su disfrute puede variar según cada empresa.

Prepárate para el próximo feriado largo. | Foto: Pexels

¿CUÁNTO TE DEBEN PAGAR SI TRABAJAS UN FERIADO?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Foto: Pexels

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: