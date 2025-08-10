Desde hace algunos años, la criminalidad en nuestro país ha ganado fuerza debido a los asesinatos y a la extorsión que afectan todos los días a bodegueros, mototaxistas, colectiveros, comerciantes, entre otros, quienes buscan salir adelante a base de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, la vida de estas personas dependen de los pagos diarios que le realizan a estas bandas criminales. Según la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, más del 80 % de las empresas de transporte de Lima y Callao pagan cupos. Ante esta situación, los dirigentes gremiales anunciaron un nuevo paro de transportistas con el objetivo de que el Gobierno de Dina Boluarte adopte medidas urgentes para frenar el grave problema de la inseguridad ciudadana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA Y CALLAO?

El avance de la criminalidad golpea y somete a miles de peruanos trabajadores, quienes día a día arriesgan sus vidas para llevar el sustento a sus hogares. De hecho, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas reveló que cerca de 30 choferes fallecieron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 a manos de las bandas criminales. Por ello, con el objetivo de hacerse escuchar y que el Ejecutivo tome cartas en el asunto ante el avance del sicariato y la extorsión, Martín Valeriano, presidente de Anitra, anunció que se programó un nuevo paro de transportistas para este jueves 21 de agosto.

Sin embargo, eso no es todo, pues, se dio a conocer que hasta ahora existen diez gremios que confirmaron su participación en la paralización. Además, según el titular de Anitra, se espera que comerciantes de mercados, bodegueros y conductores de mototaxis también confirmen su asistencia a este paro. “No hemos sido atendidos por este Gobierno, a pesar de haber tenido varias reuniones. La situación sigue empeorando y no hay respuestas claras para frenar el avance de la criminalidad. Por ello, hemos decidido suspender el paro del 11 de agosto y convocar uno nuevo para el 21 de agosto”, indicó a los medios de comunicación.

“La ola criminal no solo afecta al transporte. Otros gremios están siendo víctimas de los mismos delitos y por ello estamos articulando esfuerzos para que este paro sea contundente”, reveló Valeriano. A pesar de que las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el nuevo paro, los diversos gremios de transportistas instaron a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para el 21 de agosto, a fin de evitar molestias o inconvenientes. Incluso, se espera que sea una inmovilización masiva mientras el Gobierno de Dina Boluarte no tome acciones inmediatas. Así, se estima que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre el punto de concentración, el horario y el recorrido de la protesta.