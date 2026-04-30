El calendario avanza hacia uno de los momentos más esperados por los trabajadores: un nuevo feriado que ofrece la posibilidad de hacer una pausa en la rutina y planificar actividades personales o viajes cortos dentro del país. Estas jornadas, establecidas por ley, no solo representan tiempo de descanso, sino también el reconocimiento a la labor diaria de millones de personas. En ese marco, cobra protagonismo el Día Internacional del Trabajo, una fecha de alcance global que en el Perú se traduce en un día no laborable remunerado para la mayoría de empleados del sector público y privado. Su llegada suele generar interés tanto por sus implicancias laborales como por las oportunidades que brinda para el ocio y el turismo interno. Más allá de la conmemoración, también surge una pregunta frecuente entre la ciudadanía: cuántos feriados quedan en lo que resta del año y cómo se distribuyen en el calendario. Este dato resulta clave para quienes buscan organizar viajes, descansos prolongados o actividades familiares con anticipación.

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El calendario oficial contempla como próximo feriado nacional el viernes 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Esta jornada no laborable aplica tanto para el sector público como privado, lo que permitirá a miles de personas disponer de un fin de semana largo al enlazarse con el sábado y domingo.

Este periodo se convierte en una oportunidad para desconectarse de las obligaciones cotidianas, ya sea mediante viajes cortos, reuniones familiares o actividades recreativas.

Más allá del descanso, la fecha tiene un fuerte significado histórico, ya que recuerda las luchas de los trabajadores por mejores condiciones laborales y derechos fundamentales. Por ello, además de ser un día libre, representa un reconocimiento al esfuerzo y la contribución de la fuerza laboral en distintos ámbitos.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

Frases por el Día del Trabajo

El esfuerzo de hoy es la base de tus logros de mañana. ¡Feliz Día del Trabajo!

Nada grande se construye sin dedicación diaria. Hoy celebramos tu esfuerzo.

Trabajar con constancia es sembrar éxito en silencio.

Cada día de trabajo suma a la vida que sueñas.

El esfuerzo no siempre se ve, pero siempre da resultados.

Detrás de cada logro hay horas de sacrificio y compromiso.

Tu trabajo merece reconocimiento hoy y siempre.

El esfuerzo es el idioma universal del progreso.

Quien trabaja con pasión transforma su realidad.

Hoy celebramos la disciplina que te impulsa a seguir adelante.

El éxito comienza con la decisión de no rendirse.