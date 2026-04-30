Por Redacción EC, Kenyi Peña Andrade

El calendario avanza hacia uno de los momentos más esperados por los trabajadores: un nuevo feriado que ofrece la posibilidad de hacer una pausa en la rutina y planificar actividades personales o viajes cortos dentro del país. Estas jornadas, establecidas por ley, no solo representan tiempo de descanso, sino también el reconocimiento a la labor diaria de millones de personas. En ese marco, cobra protagonismo el Día Internacional del Trabajo, una fecha de alcance global que en el Perú se traduce en un día no laborable remunerado para la mayoría de empleados del sector público y privado. Su llegada suele generar interés tanto por sus implicancias laborales como por las oportunidades que brinda para el ocio y el turismo interno. Más allá de la conmemoración, también surge una pregunta frecuente entre la ciudadanía: cuántos feriados quedan en lo que resta del año y cómo se distribuyen en el calendario. Este dato resulta clave para quienes buscan organizar viajes, descansos prolongados o actividades familiares con anticipación.